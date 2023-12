Der ÖVP-Nationalratsmandatar Franz Hörl würde allen im Land befindlichen Zugewanderten die Chance auf Arbeit geben: „Alle Leute, die hier sind – ganz egal, ob sie eine Aufenthaltsbewilligung haben oder nicht –, sollten in der Zeit, in der sie hier sind, die Möglichkeit haben, zu arbeiten und möglichst ihr Geld selber zu verdienen“, meint der Tiroler Wirtschaftsbundchef in der „Presse“. Gleichzeitig verlangt er eine deutliche Ausweitung der Saisonnierkontingente im Tourismus.