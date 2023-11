Einschlägige Online-Inhalte, Gruppendynamik und kulturelle Debatten können bei Kindern bereits in der Schule zu extremistischen Ansichten führen. Das Innen- und Bildungsministerium will dagegen nun mit eigenen Präventionsworkshops vorgehen, um über extremistische Inhalte aufzuklären und die Schülerinnen und Schüler dafür zu sensibilisieren. „Radikalisierung beginnt im Kleinen“, erklärt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Deshalb habe man bereits im Februar mit der Ausbildung von mittlerweile 60 österreichweit eingesetzten Präventionsbeamten begonnen, bis Ende 2025 sollen es 200 sein. In den Workshops solle es um Themen wie das Verbotsgesetz, Demokratie, Menschenrechte und den Kampf gegen Antisemitismus gehen, letzteres sei „aktuell ganz, ganz wichtig“.

„Bedauernswerte Einzelfälle“

Es gehe nun darum, in dieser „herausfordernden Zeit“ entsprechendes Knowhow weiterzugeben, erklärte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Man habe nach dem Anschlag der Hamas „sehr schnell den Lehrerinnen und Lehrern Infomaterial zur Verfügung gestellt“ und liefere laufend neue Materialien nach, die online abrufbar seien. „Extremismus und Antisemitismus haben in unserem Land keinen Platz“, man müsse den Jungen Wissen über Extremismus und Vorurteile mitgeben. Angesprochen auf die scharfe Kritik des Wiener Lehrergewerkschafters Thomas Krebs, der vor zunehmender Radikalisierung an Wiener Schulen gewarnt hatte, sprach Polaschek von „Momentaufnahmen“ und „bedauernswerten Einzelfällen“.

Von „Gift für die Gesellschaft“ sprach Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ebenfalls ÖVP). Es sei „beschämend“, dass es aktuell zu extremistischen und antisemitischen Vorfällen komme. Gerade im Internet seien Jugendliche „empfänglich für Propaganda in diesem Bereich“, die man „im Keim ersticken“ müsse. Man bereite zudem bereits eine Initiative vor, um auch in Sozialen Medien für Aufklärung zu sorgen.