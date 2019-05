Facebook

Werner Kogler und Sarah Wiener beim politischen Marktbummel © Grüne

Der Wahlkampf in Österreich ist im Finale: Bei letzten Wahlkampfauftritten versuchen die Parteien, die aktuelle Entwicklung rund um die Regierungskrise für sich zu nutzen bzw. Schaden von sich abzuwenden. Das Ergebnis der Europawahl wird am Sonntag übrigens der neue Innenminister, Eckart Ratz, verkünden.

International regt der Rücktritt von Theresa May als Parteichefin der Tories in Großbritannien auf. Sie bleibt Premierministerin, bis die Nachfolge geregelt ist.

In den Niederlanden feierte Franz Timmermans einen Überraschungssieg der Arbeiterpartei. Timmermans ist auch Spitzenkandidaten der europäischen Sozialdemokraten.

Wahlkampffinale in Österreich

In Österreich sind die Parteien noch im Wahlkampf-Finale. Hier wird erst am Sonntag gewählt. Als erstes traten heute die Grünen auf: Werner Kogler und Promi-Köchin Sarah Wiener kämpfen darum, endlich wieder auf nationaler bzw. internationaler Ebene auch durch politische Mandate sichtbar zu werden. Der Christian-Broda-Platz in Wien ist ab 10 Uhr ihre Bühne.

Am Nachmittag treten dann die anderen auf den Plan. Ab 15 Uhr kämpft die FPÖ ein letztes Mal gegen den Sturm aus Ibiza, der sie in dieser Woche erfasst hat. Spitzenkandidat Harald Vilimsky und Petra Steger treten auf.

Nur eine Stunde später sind die Neos am Zug. Spitzenkandidaten Claudia Gamon wird von Parteichefin Beate Reisinger-Meinl unterstützt. Das Neos-Duo setzt auf weibliche Kraft

Ab 17.30 Uhr tritt das Spitzen-Duo der SPÖ im Festzelt vor der Parteizentrale an: Andreas Schieder und Evelyn Regner. Sie werden unterstützt von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Auch wenn sich die SPÖ noch nicht festlegt, ob sie am Montag Kanzler Sebastian Kurz noch einmal das Vertrauen ausspricht oder nicht: Das Thema wird omnipräsent sein in der Löwelstraße.

Hier gibt es alle Infos zur Wahl.

So läuft es europaweit mit der EU-Wahl:

Europawahl 2019: Alle Informationen zur Wahl Großbritannien und Nordirland Öffnung der Wahllokale: Donnerstag 8.00 - 23.00 Uhr

Prognosen: nein

Hochrechnungen: nein

Ergebnisse: Weil erst am Sonntag ausgezählt wird, kommen die ersten Ergebnisse erst am 26. Mai nach Schließung der letzten Wahllokale in der EU. Wahlkreise im britischen Nordirland zählen erst montags aus (c) APA/AFP/OLI SCARFF Niederlande Öffnung der Wahllokale: Donnerstag 7.30 - 21.00 Uhr (Ausnahmen z.B. an Bahnhöfen schon ab 0.00 Uhr)

Prognosen: plant das staatliche Fernsehen (NOS) auf der Grundlage von Wählerbefragungen (Exit Polls) um 21.00 Uhr

Hochrechnungen: nein

Ergebnisse: auf der Grundlage ausgezählter Stimmen dürfen erst am Sonntag nach 23.00 Uhr bekanntgegeben werden. Alle Wahlbüros übermitteln die Ergebnisse dem Wahldienst der niederländischen Nachrichtenagentur ANP, die sie dann veröffentlicht. Das amtliche Endergebnis wird am 4. Juni vom Wahlrat bekanntgegeben. (c) APA/AFP/ANP/ROBIN UTRECHT Irland Öffnung der Wahllokale: Freitag 8.00 - 23.00 Uhr

Prognosen: plant Irlands Rundfunkanstalt RTÉ einzelne Prognosen nach Schließung der Wahllokale zwischen 22.00 und 23.00 Uhr, die auf der RTÉ News-Webseite und in der Unterhaltungssendung "The Late Late Show" auf RTÉ One veröffentlicht werden.

Hochrechnungen: nein

Ergebnisse: werden erst am Sonntag nach Schließung der letzten Wahllokale in der EU bekanntgegeben (c) APA/AFP/PAUL FAITH Tschechien Öffnung der Wahllokale: Freitag 14.00 - 22.00 und Samstag 8.00 - 14.00

Prognosen: nein

Hochrechnungen: nein

Ergebnisse: Vorläufige Ergebnisse der staatlichen Wahlkommission dürften am 26. Mai voraussichtlich gegen 23.00 Uhr bekannt werden. (c) APA/AFP/RENE VOLFIK Lettland Öffnung der Wahllokale: Samstag 6.00 - 19.00 Uhr

Prognosen: noch immer unklar - früher veröffentlichte Prognosen haben sich meist als unzuverlässig erwiesen.

Hochrechnungen: nein

Ergebnisse: werden erst nach dem europaweiten Wahlende am Sonntagabend bekanntgegeben (c) Uwe Zucchi / dpa Malta Öffnung der Wahllokale: Samstag 7.00 - 22.00 Uhr

Prognosen: nein

Hochrechnungen: nein

Ergebnisse: Die Auszählung der Stimmen beginnt um 7.00 Uhr am 26. Mai. Erste inoffizielle Ergebnisse könnten anschließend (zwischen 7.30 und 8.00 Uhr) von den Parteien veröffentlicht werden. Das offizielle Wahlergebnis soll am Sonntag um 23.00 Uhr bekannt gegeben werden. (c) mRGB - stock.adobe.com Slowakei Öffnung der Wahllokale: Samstag 7.00 - 22.00 Uhr

Prognosen: nein

Hochrechnungen: nein

Ergebnisse: sind erst nach Schließung der letzten Wahllokale in der EU am Sonntagabend zu erwarten (c) APA/AFP/JOE KLAMAR Belgien Öffnung der Wahllokale: Sonntag 8.00 - 14.00 Uhr, die elektronische Stimmabgabe ist noch bis 16.00 Uhr möglich

Prognosen: nein

Hochrechnungen: werden auf https://elections2019.belgium.be/fr/ veröffentlicht. Eine Zeit vorherzusagen, ist nach Angaben des zuständigen Ministeriums schwierig.

Ergebnisse: Erste Ergebnisse werden gegen 16.00 Uhr erwartet. Die Endergebnisse werden erst nach 23.00 Uhr veröffentlicht

Besonderheit: Zeitgleich wird auch das nationale Parlament gewählt. (c) AP (Virginia Mayo) Bulgarien Öffnung der Wahllokale: Sonntag 6.00 - 19.00 Uhr. Falls vor einem Wahllokal noch Wähler warten sollten, kann dort die Öffnung um eine Stunde verlängert werden.

Prognosen: geplant nach Schließung der Wahllokale um 19.00 Uhr

Hochrechnungen: kommen erst später - es ist unklar, wann genau.

Ergebnisse: Vorläufige Zwischenergebnisse soll es erst nach dem Wahlschluss in allen EU-Staaten geben. Die Endergebnisse sollen bis spätestens drei Tage nach dem Wahltag bekannt sein, die Namen der gewählten Europaparlamentarier bis zu fünf Tage nach dem Wahltag. (c) AP Dänemark Öffnung der Wahllokale: Sonntag 9.00 - 20.00 Uhr

Prognosen: nicht von der Wahlbehörde, aber voraussichtlich von Medien

Hochrechnungen: nein

Ergebnisse: Die Wahlbehörde rechnet mit ersten vorläufigen Zahlen kurz nach 23.00 Uhr sowie einem offiziellen Ergebnis gegen Mitternacht.

Besonderheit: Dänemark wählt am 5. Juni ein neues Parlament. Damit müssen die Dänen zehn Tage nach der EU-Wahl noch einmal an die Wahlurne. (c) APA/AFP/Ritzau Scanpix/HENNING BAGGER Deutschland Öffnung der Wahllokale: Sonntag 8.00 - 18.00 Uhr

Prognosen: unmittelbar nach Schließung der Wahllokale bei ARD/ZDF

Hochrechnungen: bei ARD/ZDF von ca. 18.15 an - sie werden fortlaufend aktualisiert

Ergebnisse: Das vorläufige amtliche Endergebnis wird erst nach Schließung der letzten Wahllokale in Europa veröffentlicht

Besonderheit: Im Bundesland Bremen wird zeitgleich eine neue Bürgerschaft (Landtag) gewählt. In neun Bundesländern finden zudem Kommunalwahlen statt. (c) APA/AFP/OMER MESSINGER Estland Öffnung der Wahllokale: Sonntag 8.00 - 19.00 Uhr

Prognosen: nein

Hochrechnungen: nein

Ergebnisse: werden nach dem europaweiten Wahlende am Sonntagabend bekanntgegeben. (c) SeanPavonePhoto - stock.adobe.com Finnland Öffnung der Wahllokale: Sonntag 8.00 - 19.00 Uhr

Prognosen: nein

Hochrechnungen: nein

Ergebnisse: Auszählung der Stimmen und Veröffentlichung erster vorläufiger Zahlen unmittelbar nach Schließung der finnischen Wahllokale auf tulospalvelu.vaalit.fi. Die Zahlen werden am Abend im Fünf-Minuten-Takt aktualisiert. Am 27. Mai prüft die Wahlbehörde das vorläufige Ergebnis. Am 29. Mai wird das Endergebnis dann bis 17.00 offiziell bestätigt. (c) APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND Frankreich Öffnung der Wahllokale: Sonntag 8.00 - 18.00 Uhr. Durch Präfekturerlass können die Öffnungszeiten in gewissen Kommunen ausgeweitet werden, morgens und abends. Die Stimmabgabe muss aber um 20.00 Uhr abgeschlossen sein. Am Samstag wird in den Überseegebieten Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre und Miquelon, Französisch-Polynesien sowie in Konsulaten und Botschaften auf dem amerikanischen Kontinent gewählt.

Prognosen: nein

Hochrechnungen: ab 20.00 Uhr werden im TV Hochrechnungen verschiedener Institute veröffentlicht.

Ergebnisse: Das Innenministerium veröffentlicht am Sonntagabend Ergebnisse, die laufend aktualisiert werden. Wann ein endgültiges Ergebnis vorliegen wird, ist bisher nicht abzuschätzen. Am Samstag wird aus den Überseegebieten nichts veröffentlicht. (c) APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE Griechenland Öffnung der Wahllokale: Sonntag 6.00 - 18.00 Uhr

Prognosen: unmittelbar nach Schließung der Wahllokale

Hochrechnungen: werden gegen 19.00 erwartet (Wahlkommissionen)

Ergebnisse: werden am 26. Mai bis 20.30 aus offiziellen Stellen (Innenministerium) erwartet. (c) APA/AFP/LOUISA GOULIAMAKI Italien Öffnung der Wahllokale: Sonntag 7.00 - 23.00 Uhr

Prognosen: nach Schließung der Wahllokale

Hochrechnungen: von 24.00 an

Ergebnisse: am 27. Mai ab 2.00 Uhr (aber nicht von offizieller Stelle). Offizielle Daten werden am 27. Mai im Laufe des Vormittags erwartet. (c) APA/AFP/MIGUEL MEDINA Kroatien Öffnung der Wahllokale: Sonntag 7.00 - 19.00 Uhr

Prognosen: nein

Hochrechnungen: nein

Ergebnisse: Nach der Schließung der letzten Wahllokale in der EU, d.h. gegen 23.00 Uhr (c) AP (Darko Vojinovic) Litauen Öffnung der Wahllokale: Sonntag 6.00 - 19.00 Uhr

Prognosen: nein

Hochrechnungen: nein

Ergebnisse: werden erst nach dem europaweiten Wahlende am Sonntagabend bekanntgegeben

Besonderheit: Zugleich wird das neue Staatsoberhaupt bestimmt. In der Stichwahl um das Präsidentenamt treten die Ex-Finanzministerin Ingrida Simonyte und der Ökonom Gitanas Nauseda gegeneinander an (c) APA/AFP/PETRAS MALUKAS Luxemburg Öffnung der Wahllokale: Sonntag 8.00 - 14.00 Uhr

Prognosen: nein

Hochrechnungen: nein

Ergebnisse: Das Ergebnis wird nach dem europaweitem Wahlende am Sonntagabend bekanntgegeben. (c) dudlajzov - Fotolia Österreich Öffnung der Wahllokale: uneinheitlich - die Mehrheit der 10.300 Wahllokale öffnet Sonntag um 7.00 oder 8.00 Uhr. Manche Wahllokale sind nur ein paar Stunden auf. Spätestens um 17.00 Uhr ist die Wahl beendet.

Prognose: auf Grundlage von 5200 Interviews in den Tagen vor der Wahl und bis Sonntagmittag werden die Demoskopen um 17.00 Uhr eine Trendprognose abgeben. Es sei von einer deutlich geringeren Genauigkeit auszugehen als sonst erwartbar. "Durch die dramatischen Ereignisse der vergangenen Tage ist mit einer hohen Verunsicherung der WählerInnen und möglicherweise enormen Last-Minute-Wanderungen zu rechnen", so das Institut Sora.

Hochrechnungen: sind kurz nach 23.00 zu erwarten. Sie berücksichtigen bereits die Wahlkarten (Briefwahl), die erst am Montag ausgezählt werden.

Ergebnisse: Das vorläufige amtliche Wahlergebnis ohne Briefwähler wird um 23.00 verkündet. Das vorläufige amtliche Gesamtergebnis dürfte erst am frühen Montagabend vorliegen. (c) APA/AFP/JOE KLAMAR Polen Öffnung der Wahllokale: Sonntag 7.00 - 21.00 Uhr

Prognosen: nach Schließung der Wahllokale

Hochrechnungen: nein

Ergebnisse: Das vorläufige amtliche Ergebnis soll es nach Angaben der staatlichen Wahlkommission, die die Abstimmung organisiert, am 28. Mai geben. (c) APA/AFP/JANEK SKARZYNSKI Portugal Öffnung der Wahllokale: Sonntag 9.00 - 20.00 (Azoren 10.00 - 21.00 Uhr)

Prognosen: Die Fernsehsender RTP, SIC und TVI veröffentlichen nach Schließung der Wahllokale Prognosen, die erfahrungsgemäß sehr zuverlässig sind.

Hochrechnungen: Ja

Ergebnisse: Bis 22.30 Uhr liegen normalerweise relativ genaue Hochrechnungen vor, das vorläufige amtliche Endergebnis wird bis Mitternacht bzw. kurz danach erwartet. (c) majonit - stock.adobe.com Rumänien Öffnung der Wahllokale: Sonntag 6.00 - 20.00

Prognosen: Ja. Die Meinungsforschungsinstitute CURS und Avangarde führen Wählerbefragungen durch.

Hochrechnungen: Ja

Ergebnisse: voraussichtlich im Laufe des Montagvormittags (c) APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU Schweden Öffnung der Wahllokale: Sonntag 8.00 - 21.00 Uhr

Prognosen: nicht von der Wahlbehörde, aber von verschiedenen Medien

Hochrechnungen: nein

Ergebnisse: Erste vorläufige Resultate sollen um 23.00 Uhr auf www.val.se veröffentlicht und im Laufe des Abends aktualisiert werden. Etwa eine Woche nach dem Wahltag bestätigt die Wahlbehörde das Ergebnis formal. (c) APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND Slowenien Öffnung der Wahllokale: Sonntag 7.00 - 19.00 Uhr

Prognosen: nein

Hochrechnungen: nein

Ergebnisse: Nach der Schließung der letzten Wahllokale in der EU, d.h. gegen 23.00 Uhr (c) APA/AFP/JURE MAKOVEC Spanien Öffnung der Wahllokale: 9.00 - 20.00 Uhr, Kanarische Inseln 10.00 - 21.00 Uhr

Prognosen: vermutlich gegen 21.00 Uhr

Hochrechnungen: nein

Ergebnisse: Auszählungsergebnisse werden fortlaufend

veröffentlicht. Bis gegen 23.00 Uhr sollen nach Auszählung von etwa 70 Prozent der abgegebenen Stimmen ziemlich genaue Ergebnisse vorliegen. Gegen 24.00 Uhr sollte ein vorläufiges Endergebnis vorliegen. (c) APA/AFP/LLUIS GENE Ungarn Öffnung der Wahllokale: 06.00-19.00

Prognosen: nein

Hochrechnungen: nein

Ergebnisse: nach der Schließung der letzten Wahllokale in der EU, d.h. nach 23.00 (c) AP (Laszlo Balogh) Zypern Öffnung der Wahllokale: 6.00 - 17.00 Uhr

Prognosen: nein

Hochrechnungen: werden gegen 19.00 Uhr erwartet (Wahlkommissionen)

Ergebnisse: werden am 26. Mai bis 19.30 Uhr von offiziellen Stellen (Innenministerium) erwartet. (c) AP (PETROS KARADJIAS) 1/28

Hier erfahren Sie live erste Trends und Ergebnisse: