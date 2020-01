Wie geht es nun weiter?Der Bruder in Brexit-Britannia bleibt Optimist – und Europäer

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Lorenz Golser

Als mein älterer (und einziger) Bruder Markus 1989 mit für einen 18-Jährigen bewundernswerter Schneid von Radenthein am Oberkärntner Millstättersee in die weite Welt auszog, regierte in Großbritannien noch Margaret Thatcher – eiserne Lady, härter als Stahl aus Sheffield.

Als er nach Etappen in Wien, Paris und Oxford 1997 in seiner neuen Heimat London eintraf, war Tony Blair frisch im Amt.