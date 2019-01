Facebook

7. Jänner, 19.00 Uhr - Ferienende

Die Weihnachtsferien sind auch in Belgien endgültig vorbei. Oder nicht? Heute hatte es in der Stadt den Anschein, als hätte so manch einer noch einen Extratag eingelegt, denn zumindest die üblichen Nachmittagsstaus blieben überraschenderweise aus. Vielleicht haben alle einfach früher Schluss gemacht am ersten "richtigen" Arbeitstag des neuen Jahres.

Hat sich über Neujahr etwas getan? Viel nicht. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sah sich am Samstag genötigt, Medienberichte zu korrigieren, laut denen er eine europäische Arbeitslosenversicherung "wolle" oder "fordere". Wortwörtlich, so ließ er nun ausrichten, habe er gesagt: "Die Kommission hat im Entwurf für die mittelfristige Finanzplanung zwei Instrumente vorgesehen – 25 Milliarden Euro, um Strukturbeihilfeprogramme zu finanzieren und 30 Milliarden Euro für einen Abfederungsmechanismus gegen asymmetrische, externe Schocks, was auch Rückversicherungen für nationale Arbeitsversicherungen einschließen kann. Dieses Instrument könnte mithelfen plötzlich auftretende Wirtschaftskrisen, die durch externe Entwicklungen hervorgerufen werden, in einem Land abzufedern und damit die nationalen sozialen Sicherungssysteme europäisch rückzuversichern. Es darf nicht sein, dass ein EU-Land im Fall einer unverschuldeten Krise wegen steigender Arbeitslosenzahlen das Arbeitslosengeld kürzen muss. Wichtig ist doch, dass in Krisensituationen nicht am falschen Ende gespart wird, also bei Investitionen, Bildung und Arbeitslosengeld."