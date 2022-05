Es ist eine Stadt in der Stadt und Symbol des letzten Bollwerkes des ukrainischen Widerstands in der Hafenstadt Mariupol: das Stahlwerk Asowstal. Die verbleibenden Verteidiger der Hafenstadt haben sich seit Wochen im Werk verschanzt, zudem sollen etwa 1000 Zivilisten hier Schutz gesucht haben. Am Sonntag konnten die ersten Menschen nach zwei Monaten evakuiert werden. Sie erzählen "vom Terror" im Bunker.