Bisher wollte kein Finne den grimmigen Bären im Osten reizen, doch der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, drängt Finnland näher denn je an die Nato heran. Im Land der tausend Seen, mit seinen 5,5 Millionen Einwohnern, wird nach Angaben der sozialdemokratischen Regierungschefin Sanna Marin ein möglicher Antrag zur Aufnahme in die Nato geprüft.