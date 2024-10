Russlands Präsident Wladimir Putin ist für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf Unterstützung aus dem Ausland angewiesen. „Mehr als 600.000 russische Soldaten wurden in Putins Krieg getötet oder verwundet, und er ist nicht in der Lage, seinen Angriff auf die Ukraine ohne ausländische Unterstützung aufrechtzuerhalten“, sagte Generalsekretär Mark Rutte in Brüssel. Die NATO könne Berichte über eine Entsendung nordkoreanischer Truppen nach Russland bestätigen, so Rutte.

Er könne bestätigen, dass nordkoreanische Truppen nach Russland geschickt und nordkoreanische Militäreinheiten in der umkämpften russischen Region Kursk stationiert worden seien, sagt Rutte, nachdem NATO-Vertreter von einer südkoreanischen Delegation über entsprechende Informationen unterrichtet worden waren. Die Entsendung nordkoreanischer Truppen bedeute eine erhebliche Eskalation des russischen Kriegs gegen die Ukraine. „Die sich vertiefende militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea ist eine Bedrohung sowohl für die indopazifische als auch für die euro-atlantische Sicherheit“, sagte Rutte. Die NATO beobachte die Situation genau.