Mindestens zwei in der Ukraine ansässige bewaffnete Gruppen haben nach eigenen Angaben die Grenze überquert und von der Ukraine aus Angriffe in Russland ausgeführt. Es handelt sich um die „Legion Freiheit für Russland“ und das „Sibirische Bataillon“, die diese Angaben über soziale Medien machten. Sie setzen sich demnach aus regimefeindlichen Russen zusammen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht überprüfen.

Die Miliz „Legion Freiheit für Russland“ erklärte auf Telegram, ihre Kämpfer hätten in der Ortschaft Tjotkino in der Region Kursk ein gepanzertes russisches Militärfahrzeug zerstört. Der Gouverneur von Kursk, Roman Starowoit, bestätigte den Angriff und meldete einen Leichtverletzten, bestritt aber jeglichen „Durchbruch“ der Angreifer. Andere offizielle Stellen in Russland waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Ein Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes sagte in ukrainischen Medien, dass die Gruppen die Operation unabhängig von der Ukraine auf russischem Territorium durchführten. Zudem sei auch eine dritte Gruppe beteiligt, das „Russische Freiwilligenkorps“. Die „Legion Freiheit für Russland“ und das „Russische Freiwilligenkorps“ haben bereits die Verantwortung für andere, frühere grenzüberschreitende Einsätze übernommen.