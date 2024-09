Aus dem Libanon sind nach Angaben der israelischen Armee auch am frühen Sonntagmorgen Dutzende Geschoße auf Israel abgefeuert worden. Nach dem Ertönen der Sirenen seien in zahlreichen Gebieten im Norden Israels etwa 85 Geschoße identifiziert worden, teilte die Armee in der Früh mit. Einige seien abgefangen worden, in einzelnen Gebieten seien welche niedergegangen. Die israelischen Feuerwehr- und Rettungsdienste seien derzeit im Einsatz, um zahlreiche Brände zu löschen.

Bereits in den Stunden zuvor hatte die libanesische Hisbollah-Miliz Dutzende Raketen auf den Norden Israels abgefeuert, die so weit reichten wie nie seit Beginn der Angriffe vor fast einem Jahr. Laut Sanitätern gab es sechs Verletzte.

Drohnen, die sich vom Irak näherten

In der Nacht waren nach Militärangaben bereits mehrere Drohnen abgefangen worden, die sich vom Irak aus näherten. Zuvor hatten auf den von Israel 1967 eroberten und später annektierten Golanhöhen Warnsirenen geheult.

Bei dem Vorfall habe es keine Verletzten gegeben. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast einem Jahr kommt es immer zu Angriffen der sogenannten „Widerstandsachse“ von Verbündeten des Irans auf Israel. Darunter sind Milizen im Irak sowie die Houthi-Rebellen im Jemen.