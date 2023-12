Im Gazastreifen sind nach Angaben der dortigen Hamas-Gesundheitsbehörde mittlerweile 18.608 Menschen (letzter Stand: 18.400) bei israelischen Angriffen getötet worden. 50.594 Menschen seien verletzt worden. Die meisten Opfer sind nach palästinensischen Angaben Frauen und Minderjährige.

„Waffenstillstand Geschenk an die Hamas“

Israel wird indes seinem Außenminister Eli Cohen zufolge den Krieg gegen die militante Palästinenserorganisation Hamas auch ohne internationale Unterstützung fortsetzen und lehnt eine Waffenruhe zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab. „Israel wird den Krieg gegen die Hamas mit oder ohne internationale Unterstützung fortsetzen“, erklärte Cohen am Mittwoch.

„Ein Waffenstillstand in der jetzigen Phase ist ein Geschenk an die Terrororganisation Hamas und wird es ihr ermöglichen, zurückzukehren und die Bewohner Israels zu bedrohen.“ Cohen forderte die internationale Gemeinschaft auf, „effektiv und aggressiv“ zu handeln, um die globalen Schifffahrtswege zu schützen. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hatte sich zuvor mit großer Mehrheit für einen sofortigen humanitären Waffenstillstand im neuen Nahostkrieg ausgesprochen. 153 Mitgliedsländer stimmten für die Resolution, 23 enthielten sich. Zehn Staaten stimmten dagegen, darunter Österreich, die USA und Israel. Resolutionen der Generalversammlung sind nicht bindend, spiegeln aber die globale Sicht wider.

Der Text der Resolution entspricht dem, der in der vergangenen Woche im 15-köpfigen UN-Sicherheitsrat von den USA blockiert worden war. In der Generalversammlung hat aber kein Land ein Vetorecht. Die Resolution fordert auch die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Geiseln und die Einhaltung des Völkerrechts durch die Kriegsparteien – insbesondere in Bezug auf den Schutz der Zivilbevölkerung. Ein Versuch der USA, den Text dahin gehend zu ändern, dass die Angriffe der Hamas und deren Geiselnahmen verurteilt werden, fand ebenso wenig die zu einer Annahme notwendige Zweidrittelmehrheit der Länder wie der Vorstoß Österreichs, in der Resolution festzuhalten, dass die Geiseln von der Hamas festgehalten werden.

Israel übte an der UN-Vollversammlung Kritik: „Die Hamas, eine Terrororganisation, deren Terroristen an einem Tag 1200 Menschen massakrierten, Frauen vergewaltigten, Holocaust-Überlebende entführten und Familien niederbrannten, gratuliert den Vereinten Nationen“, schrieb Außenminister Cohen auf der Plattform X. Das Votum der UNO sei „ein Zeichen der Schande“. Der Sprecher des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, Nabil Abu Rudeina, dankte dagegen den Ländern, die für die Resolution votiert haben.

Das Ergebnis zeige, dass die überwiegende Mehrheit der Länder an der Seite des palästinensischen Volks stehe und die „israelische Aggression“ sowie die „Vertreibung“ der Palästinenser aus ihrem Land ablehne. Israel müsse das Ergebnis akzeptieren und zur Umsetzung des Waffenstillstands verpflichtet werden.