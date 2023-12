Die (medialen) Lemminge ziehen weiter und justieren ihren Fokus neu. Israel, Hamas und Gaza sind „in“, der Krieg Russlands gegen die Ukraine rückt aus den Schlagzeilen. Gleichzeitig aber gewinnen die Debatten über eine Ende des Kriegs oder zumindest ein Ende der Unterstützung der Ukraine an Lautstärke. Schon lassen sich, wie in der Slowakei, Wahlen mit dieser Stimmung gewinnen und auch hierzulande bringt sie schon Wählerstimmen, vor allem am rechten Rand. Wenn auch erst in Umfragen.