Wer Benedikt XVI. noch vor nicht allzu langer Zeit im kleineren Rahmen erlebte, der hatte es mit einem ebenso humorvollen wie lebensmüden Greis zu tun. Wenn die Besucher in seinem Kloster in den Vatikanischen Gärten davon sprachen, dem emeritierten Papst auch zum nächsten Geburtstag ihre Glückwünsche überbringen zu wollen, entgegnete der alte, ganz in Weiß gekleidete Mann im bayerischen Idiom schmunzelnd: „Na, lieber ned!“ Nun ist Joseph Ratzinger im Alter von 95 Jahren in Rom gestorben.

Im hohen Alter ist zuweilen die nahbare Seite dieser im öffentlichen Leben oft unzugänglich wirkenden Persönlichkeit noch einmal sichtbar geworden. In Erinnerung bleibt ein an seinem Lebensabend verständlicherweise ermatteter Joseph Ratzinger, der vor allem wegen seines Rücktritts Geschichte geschrieben hat. Als erster Papst der Neuzeit verzichtete Benedikt XVI. im Februar 2013 auf sein Amt. Da war er 85 Jahre alt und knapp acht Jahre Papst. Der Akt war Bekenntnis und Erkenntnis seiner persönlichen Grenzen zugleich. Zahlreiche Menschen, unter ihnen viele Gegner, hat Ratzinger mit diesem Verzicht tief beeindruckt. Verborgen vor der Welt, wie er es versprochen hatte, blieb er freilich nicht. Immer wieder meldete er sich öffentlich zu Wort und griff in aktuelle Debatten wie in jene um den Zölibat ein. Dass man in der Folge über ihn als Schatten- oder Gegenpapst spekulierte, war logische Folge. Sein Nachfolger Franziskus blieb erstaunlich gelassen.

Verehrer und Kritiker

Als Führer der katholischen Kirche hat Benedikt XVI. polarisiert. Verehrer und Kritiker sind sich nicht über die Bedeutung und Wirkung seines Pontifikats einig, wohl aber darüber, dass es sich bei Ratzinger um einen der profiliertesten Theologen der Gegenwart gehandelt hat. Die Stille des Schreibtisches war prägend für Benedikts Amtszeit, Ratzinger war immer mehr Lehrer und Professor als Seelsorger und Hirte zum Anfassen. Auch deshalb wählten die Kardinäle Franziskus als Kontrapunkt. Dass Menschenkenntnis und Regieren nicht zu seinen Stärken zählten, gestand Ratzinger zuletzt sogar öffentlich ein.

Bahnbrechend bleibt Benedikts Bemühen um eine Synthese von Glaube und Vernunft. „Die Vernunft wird ohne den Glauben nicht heil, aber der Glaube wird ohne die Vernunft nicht menschlich“, lautet einer der Schlüsselsätze seines theologischen Denkens. So war es bezeichnend, dass es eigentlich auch in Benedikts Regensburger Vorlesung 2006 um das Verhältnis zwischen Glaube und Vernunft ging. Ausgerechnet bei seinem Leib- und Magenthema trug sich das größte Missverständnis zu. Wegen eines oberflächlich interpretierten Zitats und wohl auch wegen mangelnden Fingerspitzengefühls für die mediale Wirkung seiner Worte löste er als Papst damals einen Eklat in Teilen der islamischen Welt aus.

Traditionalisten

Seine Anhänger halten die Legalisierung der alten Messe mit dem päpstlichen Dekret Summorum Pontificium im Jahr 2007 für einen seiner wichtigsten Akte. Die Traditionalisten führten nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-65) lange ein Schattendasein. Ratzinger befreite sie im Handumdrehen aus ihrem Darben in der katholischen Asservatenkammer und legitimierte ihre liturgischen Sehnsüchte, die seinen eigenen entsprachen. Ratzinger war überzeugt, dass die Krise der Kirche insbesondere im Zerfall ihrer Liturgie begründet sei.

Die maßgebliche Erneuerung der Liturgie war beim Zweiten Vatikanischen Konzil beschlossen worden. Als junger Theologe assistierte Ratzinger dort dem Kölner Kardinal Joseph Frings und wurde von Paul VI. zum Konzilstheologen ernannt. Auch die Interpretation des Konzils zwischen reformiertem Ausmisten und Erneuerung in der unveränderbaren Tradition sollte ein Lebensthema Ratzingers bleiben. Er, der als junger Theologe teilweise neuartige Ansichten vertrat, beharrte später freilich auf der Vorherrschaft der Tradition.

Paul VI. war es auch, der Ratzinger 1977 zum Erzbischof von München und Freising und wenig später zum Kardinal ernannte. Ratzinger erlebte somit die beiden Konklaven des Jahres 1978 und wurde von Johannes Paul II. wegen seiner theologischen Expertise nur drei Jahre später zum Präfekt der Glaubenskongregation berufen. Ratzinger wehrte sich zunächst gegen das Amt und nahm es erst an, als er Wojtylas Versprechen hatte, auch als Chef einer der wichtigsten Vatikanbehörden weiterhin Wissenschaft betreiben zu dürfen. Sieht man einmal von Jesus Christus ab, war die theologische Forschung Ratzingers große Liebe.

Wer Benedikt verstehen will, muss ihn studieren

Es folgten die Jahre, die Ratzingers Ruf als gnadenloser Glaubenswächter zementierten. In Erinnerung sind die Maßregelung nicht linientreuer Bischöfe und Theologen, die Verteidigung einer ultrakonservativen Sexualmoral, der Ausstieg der katholischen Kirche aus der Schwangerschafts-Konfliktberatung in Deutschland. Die Protestanten verstört bis heute, dass sie vom damaligen Cheftheologen des Papstes nicht als "Kirche", sondern nur als minderwertige "kirchliche Gemeinschaft" anerkannt wurden. Während Johannes Paul II. reiste und Hof hielt, wirkte der Schreibtischmensch Ratzinger in seinem Schatten. Sein Mangel an Machtinstinkt verhinderte schon damals nicht, dass die römische Kurie spätestens im Angesicht des todkranken Johannes Paul II. ein Eigenleben begann.

Ratzinger als Nachfolger Wojtylas war eine logische Folge, auch wenn im Konklave 2005 ein Argentinier namens Jorge Bergoglio als aussichtsreichster Gegenkandidat der liberaleren Kardinäle im Rennen lag und erst im letzten Moment zurückzog. Das Märchen von der theologischen Kontinuität von Benedikt zu Franziskus steht auch deshalb seit jeher auf wackeligen Beinen. Wie auch ein grundlegender Unterschied in der apostolischen Sendung der beiden Päpste besteht: Wer Benedikt verstehen will, muss ihn studieren. Franziskus macht sich mit einfachen, dem Medienzeitalter genehmen Gesten und Worten begreiflich.

Auch Kontroversen prägten das Pontifikat

Die allgemeine Begeisterung in Deutschland über einen scheinbar mild gewordenen Ratzinger hielt nur bis zur ersten Pastoral-Reise in die Heimat im Jahr 2006. Anschließend sollten vor allem Skandale und Kontroversen das Pontifikat prägen. Einen Tiefpunkt markierten gewiss die Missbrauchs-Skandale in der katholischen Kirche. Benedikt XVI. verschärfte auf der einen Seite die Strafvorschriften gegen Täter im Klerus, entließ Priester oder traf erstmals auch Missbrauchs-Betroffene persönlich. Als Chef der Glaubenskongregation ignorierte er das Problem lange, und griff erst, nachdem Skandale öffentliche wurden, beherzt ein.

2009 erschütterte die Affäre um Benedikts Aufhebung der Exkommunikation der Lefevere-Bischöfe den Vatikan, darunter der Holocaust-Leugner und Traditionalistenbischof Richard Williamson. 2011 machte Benedikts missverständliche Forderung nach einer „Entweltlichung“ der Kirche Schlagzeilen. 2012 folgte der als Vatileaks-Skandal bekannt gewordene und für den bereits 85-jährigen Benedikt erschütternde Vertrauensbruch seines Kammerdieners Paolo Gabriele, der Hunderte Dokumente vom Schreibtisch Ratzingers gestohlen und an die Presse weiter gegeben hatte. Auch wenn sich der Boykott eigentlich gegen Benedikts Sekretär, den heutigen Kurienerzbischof Georg Gänswein gerichtet hatte, dem seine Gegner die Abschottung des Pontifex vorhielten, waren die Verschleißspuren eines solchen Verrats evident.

Hinter der Verantwortung verbarrikadiert

Zum Schluss holte Benedikt die Vergangenheit ein. Als im Januar 2022 das von der Erzdiözese München und Freising in Auftrag gegebene Missbrauchs-Gutachten veröffentlicht wurde, fiel auch ein dunkler Schatten auf den damaligen Erzbischof Ratzinger. Als Verkörperung der kirchlichen Kultur, in der Selbstschutz den notwendigen Opferschutz verdrängt, verbarrikadierte sich der Emeritus hinter seiner Verantwortung. Erst rechtfertigte er das von den Gutachtern kritisierte Verhalten, dann entschuldigte er sich zwar allgemein bei den Opfern und überließ es dem jüngsten Gericht, abschließend über ihn und sein Verhalten im Hinblick auf den Schutz von Missbrauchstätern zu urteilen. Es war der untaugliche Versuch, die öffentliche Bilanz am Ende zu seinen Gunsten ausschlagen zu lassen. Seine Freunde verwiesen stets darauf, dass Benedikt XVI. der erste Papst war, der konsequent gegen Missbrauchstäter vorging.

Nach seiner Wahl zum Papst im April 2005 hatte sich Benedikt XVI. selbst als „einfachen und bescheidenen Arbeiter im Weinberg des Herrn“ bezeichnet. Die im Grunde zutreffende Formulierung prägte sich ein, auch weil der damals in der kritischen Öffentlichkeit noch als „Panzerkardinal“ verschriene Ratzinger unmittelbar nach seiner Wahl wie berauscht vom neuen Amt wirkte. Oft kam es in den acht folgenden Jahren vor, dass die fein überlegten und stets bewusst zurecht gelegten Worte aus dem Munde Benedikts von einer eher leisen, brüchigen und eigentlich völlig Papst-untauglichen Stimme unterlegt waren. Auch deshalb hatte der 1927 im oberbayerischen Marktl am Inn geborene Ratzinger oft Mühe, durchzudringen.

Aus freien Stücken und ohne äußeren Druck ...

Bis zuletzt betonte der emeritierte Papst, sein Amtsverzicht sei aus freien Stücken und ohne äußeren Druck geschehen. Als Grund für den Rücktritt nannte Benedikt XVI. seine Altersschwäche. Ratzinger wollte das Beispiel seines todkranken und handlungsunfähigen Vorgängers Johannes Paul II. nicht wiederholen. Doch sogar enge Gefährten nahmen Ratzinger diesen Schritt bis zuletzt übel, da man aus ihrer Sicht „nicht vom Kreuz herabsteigen“ dürfe. Benedikt XVI. hatte eine andere Antwort auf sein Gefühl von Altersmüdigkeit und Machtlosigkeit.