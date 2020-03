Facebook

Erdrutschsieg für Igor Matovič von der Protestpartei Olano © (c) APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK (VLADIMIR SIMICEK)

Rote Karte für eine ganze traurige Ära: Bei den Parlamentswahlen in der Slowakei ist die 12-jährige Herrschaft der linksnationalen Partei Smer-Sozialdemokratie von Ex-Premier Robert Fico eindrucksvoll beendet worden. Die Wähler straften die Fico-Partei für ihre engen Verquickungen mit mafiösen Strukturen ab. Die hatten dazu geführt, dass viele Slowaken kein Vertrauen mehr in den demokratischen Rechtsstaat hatten. Die Wahlen wurden so zu einem Referendum für Demokratie in dem EU- und Nato-Land, wie slowakische Kommentatoren betonten.