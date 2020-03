Die Türkei bricht den Migrationspakt mit der EU und karrt Flüchtlinge an die griechische Grenze. Dort kommt es zu Gewalt. Das versetzt auch Österreichs Politik in Alarmbereitschaft.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die griechische Grenzpolizei setzte Tränengas und Blendgranaten gegen die Flüchtlinge ein © (c) APA/AFP/BULENT KILIC (BULENT KILIC)

In Südosteuropa bahnt sich eine neue Flüchtlingskrise an. Tausende Migranten aus der Türkei belagern seit dem Wochenende die Grenze zu Griechenland. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan kündigte an, bis Samstagabend würden 30.000 Menschen die Grenze überqueren. Griechenland versucht, die irregulären Einwanderer zurückzuhalten.