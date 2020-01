Massimo Cacciari"Wir leben in einer Epoche der kleinen Meerjungfrauen"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Stefan Winkler

Herr Cacciari, was hat Sie in Ihrem Leben mehr in den Bann geschlagen: die Philosophie oder die Politik?MASSIMO CACCIARI: Die Philosophie war für mich seit jeher mit dem aufmerksamen Studium sozialer und politischer Phänomene und mit politischem Engagement verbunden. Das ist nicht neu. Die westliche Philosophie entsteht auf diese Weise. Sie befasst sich gleichsam von Geburt an mit Politik und beginnt sich erst mit dem Hellenismus davon zu lösen. Ein großer Theoretiker dieses Rückzugs ist Epikur. Aber die Stoiker in Rom bleiben der Politik verpflichtet. Man denke nur an Cicero und Seneca. Aber auch Dante und Hegel interessierten sich für Politik.