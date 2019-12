Facebook

Wasser für alle: Der See Genezareth im milden Abendlicht © (c) imago stock&people (imago stock&people)

Stolz schaut Gidon Bromberg auf die riesigen Rohre, die vor wenigen Tagen auf einem Bergplateau in Galiläa installiert wurden. In Nahost mag kaum jemand mehr an Frieden zwischen Israelis und Palästinensern glauben. Doch Bromberg erfüllt der Anblick der mannshohen Öffnungen mit Hoffnung: „Die Rohre stehen für einen völlig neuen Ansatz, der hier in Nahost viel verändern kann“, sagt der 56 Jahre alte Gründer der Umwelt- und Friedensorganisation „EcoPeace“.