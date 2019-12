Alles Boris, oder was?Wie Johnson seine wichtigste Wahl gewann

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Johnson, umringt von Fans, gibt sich als Hundefreund © APA/AFP/POOL/LINDSEY PARNABY

Am Tag nach der Wahl, kurz nach sieben Uhr früh, erlaubte sich Boris Johnson ein Späßchen. Zum Ende seiner Ansprache vor Anhängern wiederholte er den Slogan, der ihm zum Sieg verholfen hatte. „Let’s get Brexit done“, bringen wir den Brexit hinter uns, rief er gut gelaunt in die Runde. Zuerst sei’s aber Zeit für ein gutes Frühstück: „First of all – let’s get breakfast done.“