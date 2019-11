Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

FORUM ALPBACH: TURNER © (c) APA/ROLAND SCHLAGER

Nach einer Kindheit in Afrika und dem Studium in England hat Leigh Turner schon früh auch den Rest der Welt erkundet. Aktuell ist er im Dienste ihrer Majestät bzw. eigentlich der britischen Regierung in Wien-Landstraße als Botschafter stationiert. In dieser Funktion soll er unter anderem den ÖsterreicherInnen den Brexit erklären und im Gegenzug seinen Landsleuten unsere Eigenheiten näher bringen.

Ein Job, den der Cambridge-Absolvent mit Hang zu humorvollen Instagram-Postings mit großer Leidenschaft erledigt. Auch, weil er Wien und seine Grätzln lieben gelernt hat. Aber es sind nicht nur die traditionellen Kaffeehäuser, die es dem Gentleman, der sich eigentlich als Verfechter des Afternoon Teas outet, angetan haben. Mr. Turner schätzt außerdem die kulturellen Juwelen der Stadt, aber auch die Melodie des Wiener Dialekts.

Letzteren studiert der passionierte Premiere-League-Fan unter anderem bei Besuchen der Fußball-Derbys zwischen Rapid vs. Austria. Diese würden ihn nämlich an legendäre Stadtrivalitäten in seiner Schulstadt Manchester oder in Glasgow erinnern. Im Grätzlcast bei Gastgeber Fritz Hutter erzählt Leigh Turner außerdem, was ihn mit Monty Pythons Flying Circus verbindet, in welchen Wiener Pubs sich ein Brite daheim fühlen kann und wie er persönlich zum Brexit steht. Und der Weltenbummler sagt, warum er ausgerechnet in Wien alt werden möchte.

Wien.memo Diese Geschichte stammt aus unserem kostenlosen Wien-Magazin "Wien.memo", das Sie mit nur einem Klick abonnieren und dreimal wöchentlich direkt in Ihrem E-Mail-Postfach lesen können. Stadtpolitik, Szene, Sport und Start-ups: Die Kleine Zeitung versorgt Sie jetzt auch in Wien mit den News, die Sie wirklich brauchen. Melden Sie sich jetzt an!