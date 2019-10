Facebook

Teheran wolle auch vom Jemen aus Israel erreichen können, sagte Benjamin Netanyahu bei einem Treffen mit US-Finanzminister Steven Mnuchin am Montag in Jerusalem. "Der Iran bemüht sich nun, Präzisionswaffen zu entwickeln, Raketen, die jeden Ort im Nahen Osten mit einer Zielgenauigkeit von fünf bis zehn Metern treffen können", so Netanyahu. Teheran wolle diese Waffen im Irak und in Syrien stationieren und Libanons Arsenal von 130.000 Raketen in Präzisionswaffen umwandeln. Teheran habe bereits damit begonnen, diese im Jemen zu stationieren.

Israel ist der Erzfeind Nummer eins des Irans. Das Ende Israels und die "Befreiung Palästinas" gehören seit 40 Jahren zur außenpolitischen Doktrin des Irans.

Der Ministerpräsident traf am Montag auch den Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, in Jerusalem. Kushner ist mit der Ausarbeitung eines Nahost-Friedensplanes für den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern beauftragt.