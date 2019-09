Im Vorfeld des New Yorker Klimagipfels startet der Bundespräsident einen Aufruf für mehr Dynamik in der Klimapolitik. 32 Staatschefs haben schon unterschrieben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/AFP/JOE KLAMAR (JOE KLAMAR)

Vor dem UNO-Klimagipfel am kommenden Montag in New York fordert Bundespräsident Alexander Van Bellen "rasche und mutige Schritte" im "Kampf gegen die Klimakrise". Wie die Präsidentschaftskanzlei am Donnerstag mitteilte, initiierte Van der Bellen eine "Initiative for more Climate Ambition", die von 32 Staats- und Regierungschefs aus vier Kontinenten unterstützt wird.