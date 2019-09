In Spanien gibt es um 50 Prozent weniger Bootsflüchtlinge. Man setzt auf mehr Grenzsicherung sowie auf Marokko als Migrations-Gendarm.

Minus 50 Prozent in Spanien

© (c) APA/AFP/JORGE GUERRERO

Mehr Grenzsicherung und mehr Kooperation mit dem Migranten-Transitland Marokko: Das sind die wichtigsten Rezepte, mit denen Spanien gegen die irreguläre Migration am Mittelmeer kämpft. Eine Politik, die dazu beitrug, dass die Zahl der übers Meer nach Spanien gelangenden Flüchtlinge und Migranten deutlich zurückging. Seit Januar kamen nach Angaben des Flüchtlingshilfswerkes UNHCR nur noch annähernd 16.000 Menschen an spanischen Küsten an. Das sind nahezu 50 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.