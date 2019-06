Facebook

Donald Trump und Kim Jong Un © AP

US-Präsident Donald Trump hat sich am Sonntag an der innerkoreanischen Grenzlinie mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un getroffen. Direkt an der Demarkationslinie schüttelten sich beide die Hände. Als erster amtierender US-Präsident betrat Trump dann den Boden des stalinistischen Nordkorea. Und er wolle ihn "jetzt gleich ins Weiße Haus einladen", so Trump.

Nachdem die beiden sich die Hand gaben, trat Trump über die Grenze und ging ein paar Schritte auf nordkoreanischem Boden. Anschließend überschritten beide zusammen die Grenze nach Südkorea und wechselten ein paar Worte. "Es ist eine Ehre hier zu sein", sagte Trump. Trump zeige seine Bereitschaft, an einer neuen Zukunft zu arbeiten, sagte Kim.

Kim beschrieb sein persönliches Verhältnis zu Trump als "exzellent". Nach dem historischen Handschlag an der innerkoreanischen Grenze kamen die beiden Staatschefs zu einer Unterredung zusammen und gab kurze Statements ab - ein sehr ungewöhnlicher Schritt für den politischen Führer des abgeschirmten, stalinistisch regierten Nordkorea. An der Grenzlinie hatte er zu Trump gesagt, er freue sich, ihn wiederzusehen. Er habe nicht erwartet, ihn jemals an diesem Platz zu treffen.

"Große Bedeutung für den Frieden"

Der Handschlag habe "eine große Bedeutung für den Frieden", sagte Kim. "Wir werden die Vergangenheit hinter uns lassen und in die Zukunft schreiten", betonte er. Trumps Vorstoß für das Treffen bezeichnete er als "sehr couragierten Akt".

BREAKING: US President Donald Trump has made history becoming the first sitting US president to step foot on North Korean soil, meeting North Korean leader Kim Jong Un at the Demilitarized Zone https://t.co/oZ0FuT7inK pic.twitter.com/9ZZByWySAG — CNN (@CNN) 30. Juni 2019

Trump hatte gestern auf dem Gipfel der 20 wichtigsten Industrie-und Schwellenländer (G-20) im japanischen Osaka überraschend angekündigt, er wolle Kim an der Grenze "für zwei Minuten" treffen, ihm die Hand schütteln und Hallo sagen. Es ist das dritte Treffen von Trump und Kim. Der zweite Gipfel im Februar scheiterte. Seitdem liegen die von Trump wieder gestarteten Verhandlungen im Konflikt um Nordkorea und sein Atomwaffenprogramm wieder auf Eis.

Trump will Kim nach Washington einladen. Er wolle ihn "jetzt gleich ins Weiße Haus einladen", sagte Trump am Sonntag bei seinem Besuch an der innerkoreanischen Grenze in Panmunjom.

Skepsis bleibt

Experten sind skeptisch, ob das kurze Treffen dazu beigetragenen kann, die Verhandlungen über Nordkoreas Atomprogramm voranzutreiben. Es handle sich um "eine Begegnung für die Kameras und ohne Tagesordnung", sagte der US-Politikwissenschaftler Joshua Pollack. Um Bewegung in den Konflikt zu bringen, sei mehr nötig als ein weiterer Handschlag und die kurzen Briefe, die sich Trump und Kim regelmäßig schreiben.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. Juni 2019

Trump ließ sich zunächst an der Seite von Südkoreas Präsident Moon Jae-in von einem Militärangehörigen die Grenze erklären. "Es ist ein anderer Ort geworden", sagte Trump. Viel sei bereits erreicht worden. Der US-Präsident verwies darauf, dass in unmittelbarer Nähe der Grenze, die nur rund 50 Kilometer von der Metropole Seoul entfernt liegt, 35 Millionen Menschen von nordkoreanischen Waffen bedroht seien.

Atomstreit auf Eis

Seit dem gescheiterten Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim im Februar in Vietnam gibt es keine Fortschritte im Atomstreit mit Nordkorea. Beide Seiten konnten in der zentralen Frage der atomaren Abrüstung Pjöngjangs und Gegenleistungen der USA keine Einigung erzielen. Von ihrem ersten Gipfel in Singapur im Jahr 2018 waren hoffnungsvolle Signale ausgegangen. Kim hatte seine Bereitschaft zu einer "kompletten Denuklearisierung" bekräftigt. Doch gibt es bisher keine konkreten Zusagen, bis wann die kommunistische Führung in Pjöngjang ihr Atomwaffenarsenal abrüsten will.

Trump warf die diplomatischen Gepflogenheiten seiner Amtsvorgänger über den Haufen, indem er sich ohne Umschweife direkt mit dem Machthaber aus Pjöngjang traf.