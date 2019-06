Facebook

Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz in München © Arnold Mike / Deutsche Botschaft Wien

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger hat in einem Interview mit der Kleinen Zeitung mehr Initiative der Europäer in der Iran-Eskalation gefordert. Konkret schlägt der langjährige deutsche Botschafter vor, "dass sich die EU ähnlich wie am Horn von Afrika mit der berühmten Aktion "Atlanta" gegen die Piraterie an solchen Schutz-, Überwachungs- und Stabilisierungsmaßnahmen beteiligt." Es geht nicht um Kriegseinsatz sondern eine Schutz- und Überwachungsmission, betont Ischinger. "Ich fände es wichtig und richtig, dass sich die EU an solchen Überlegungen beteiligt. Die Fähigkeiten dafür haben wir", sagt der Leiter der Sicherheitskonferenz. An erster Stelle stehe natürlich der Versuch, im Weltsicherheitsrat eine internationale Mission auf die Beine zu stellen. Doch er sei skeptisch, dass solch eine Entscheidung im Gremium der Vereinten Nationen zustande komme.