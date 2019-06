Vor EU-Gipfel Bierlein: "Ich bin eine leidenschaftliche Europäerin"

Österreich bleibe "verlässlicher Partner in Europa und in der Welt", ist sich die amtierende Bundeskanzlerin sicher.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/GEORG HOCHMUTH

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat vor dem EU-Gipfel in Brüssel ein klares Bekenntnis zu Europa abgelegt. "Ich bin eine leidenschaftliche Europäerin", sagte Bierlein am Donnerstag vor den Beamten der österreichischen Vertretung in Brüssel.

Österreich bleibe "ein verlässlicher Partner in Europa und in der Welt", betonte Bierlein. Sie dankte den österreichischen Diplomaten für ihre Expertise und ihr Fingerspitzengefühl, diese seien eine unglaubliche Stütze und wichtig "für Österreich und für unser Standing in der Welt".

Bierlein verwies auch auf die bevorstehenden EU-Personalentscheidungen nach der Europawahl, sowie auf den Brexit und die EU-Finanzverhandlungen, die abgearbeitet werden müssten. In Österreich sei Europa endlich in den Herzen angekommen, dies habe lange genug gedauert.

Es habe sich das Verständnis gefestigt, dass Europa sehr wichtig sei, sagte die Kanzlerin.