Erstmals Frau an der Spitze: Zuzana Caputova tritt am Samstag ihr Amt als neue Staatspräsidentin der Slowakei an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zuzana Caputova legt Amtseid ab © (c) AP (Salek Vaclav)

In der Slowakei hat die im März gewählte Präsidentin Zuzana Caputova (45) offiziell ihr Amt angetreten. "Ich bin nicht gekommen, um zu regieren, ich bin gekommen, um den Bürgern zu dienen, den Einwohnern und der Slowakei", versprach die 45-Jährige am Samstag während einer Festsitzung des Parlaments in Bratislava. Sie wolle zu einer konstruktiven Zusammenarbeit beitragen.

Caputova hatte die Präsidentenwahl im März vor allem als Hoffnungsträgerin einer parteienübergreifenden Protestbewegung gegen Korruption und Amtsmissbrauch gewonnen. Ihre Mitgliedschaft in der liberalen Partei "Progressive Slowakei" hat die ehemalige Umweltaktivistin vor Amtsantritt niedergelegt. Die liberale Bürgeranwältin ist das erste weibliche und bisher jüngste Staatsoberhaupt in dem EU- und Euro-Land. Ihre erste Auslandsreise wird Caputova am Donnerstag nach Prag führen. Zuzana Caputova : Erstmals Frau an der Staatsspitze (c) APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK (VLADIMIR SIMICEK) (c) APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK (VLADIMIR SIMICEK) (c) AP (Salek Vaclav) (c) AP (Vaclav Salek) (c) APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK (VLADIMIR SIMICEK) (c) APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK (VLADIMIR SIMICEK) 1/6

Erste Auslandsreise führt sie nach Prag

Caputova konnte viele Wähler gewinnen, die nach dem Mord an dem Investigativjournalisten Jan Kuciak und den darauffolgenden Enthüllungen über die Verstrickung von Politik und Mafia das Vertrauen verloren hatten. Als Staatsoberhaupt will sie wie ihr parteiloser Vorgänger Andrej Kiska nach eigenem Bekunden eine "klar pro-europäische Position" vertreten. Ihre erste Auslandsreise wird Caputova am Donnerstag nach Prag führen.