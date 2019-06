Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heldengedenken in Frankreich © (c) APA/AFP/JOEL SAGET

Claude Voisin hat lange auf diesen Moment gewartet. Zu erzählen, wie er war, dieser Krieg, hier in der Normandie. Was hatten die Eltern erlebt, was erzählt? Wie war es für ihn, den heute 74-Jährigen, aufzuwachsen in Saint-Lô, der „Hauptstadt der Ruinen“, wie die Stadt genannt wurde, nachdem sie von den Alliierten weggebombt worden war? Claude, ein kleiner, gebeugter Mann, stellte Tassen auf den Tisch und erzählte als Erstes vom Tod seiner Schwester: Ginette war das erste zivile Opfer im 600-Seelen-Dorf Carantilly, 15 Kilometer westlich von Saint-Lô, sie starb mit kaum vier Monaten.