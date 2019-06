Dauergezänk, Brief aus Brüssel und jetzt auch noch ein Ultimatum des Premiers. Im Gebälk der Regierung in Rom kracht es gewaltig.

Fünf-Sterne-Chef Di Maio, Premier Conte und Lega-Boss Salvini auf einem Wandgemälde in Rom © (c) AFP (LAURENT EMMANUEL)

Es sind entscheidende Tage für die italienische Regierung in Rom. Am Montag setzte Ministerpräsident Giuseppe Conte den zerstrittenen Koalitionspartnern von Fünf-Sterne-Bewegung und Lega ein Ultimatum. Er werde zurücktreten, sollten sich die Streithähne nicht bald wieder auf eine konstruktive Zusammenarbeit einigen. Und dann wird am heutigen Mittwoch im Finanzministerium auch noch ein Brief der EU-Kommission aus Brüssel erwartet. Darin geht es um die Einleitung eines Verfahrens wegen Verstoß gegen die EU-Staatsdefizitregeln. Brüssel zufolge verstößt die Regierung Conte gegen die Kriterien zur Neuverschuldung. Das drohende Defizitverfahren mit Strafen in Milliardenhöhe macht die Lage zusätzlich explosiv.