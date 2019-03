Kleine Zeitung +

Nationaler Volkskongress China: Die hohe Kunst der Gigantomanie

Ein Bauwerk wie ein Monument: Alljährlich tagt Chinas Nationaler Volkskongress in der Großen Halle des Volkes in Peking. Einblick in ein Gebäude, das stellvertretend für Chinas Sucht nach Größe steht.