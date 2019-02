In einem offenen Schreiben an die Trump-Administration kritisiert der SPÖ-Abgeordnete Hannes Jarolim Trumps Politik und zeigt Parallelen zu Kanzler Kurz auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

SP-Abgeordneter und Justizsprecher Hannes Jarolim © (c) APA/ROLAND SCHLAGER

SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim hat sich in einem Schreiben an den US-Präsidenten Donald Trump gewandt. Darin kritisiert er die Politik des Republikaners scharf und spart auch nicht mit Kritik an dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Kurz weilt derzeit in Washington und trifft sich mit Trump, dessen Stab und später mit seiner Tochter Ivanka.

Jarolim lobt zunächst große politische Vertreter aus vergangenen Tagen und unterstreicht dann die Bedeutung der US-Politik für Europa. "Irritierend im Vergleich zu diesen großartigen Persönlichkeiten ist das erschreckende Bild, welches Sie in der kurzen Zeit ihres Wirkens einer teils belustigten, teils entsetzten Weltgemeinschaft geliefert haben", schreibt Jarolim.

Brief an Donald Trump brief_an_praesident_trump_1902201920190219133424.pdf (736kB)

Und weiter: "Es ist zu befürchten, dass diese Unkenntnis (über globale Umstände, Anm.) und auch ihre Intoleranz gegenüber geeigneten Kräften Ihres eigenen Führungsstabs, (...) symptomatisch für Ihre Persönlichkeit ist.

Später im Text kommt Jarolim auf Kurz und dessen USA-Reise zu sprechen. Der Sarkasmus zwischen den Zeilen ist dabei nicht zu übersehen. Kurz habe seine Wahlkampagne den "Grenzsperren Europas" gewidmet und könne daher dem geplanten Mauerbau Trumps an der Grenze zu Mexiko "Vieles abgewinnen".

"Ich erwarte Ihr 15-minütiges bemerkenswertes Gespräch mit großer Spannung", beendet Jarolim das Schreiben.

Reaktionen darauf gibt es noch nicht. Neben dem Weißen Haus waren auch mehrere Medien und der US-Botschafter in Wien, Trevor Traina als Adressaten geführt.