Nicolás Maduro hält an der Macht fest © (c) APA/AFP

Im Machtkampf gegen den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó schließt der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro einen Bürgerkrieg in dem südamerikanischen Ölland nicht aus. Niemand könne heute mit Sicherheit sagen, wie groß die Wahrscheinlichkeit eines Bürgerkriegs sei, erklärte Maduro in einem Interview des spanischen Fernsehsenders La Sexta.

"Alles hängt vom Grad der Verrücktheit und der Aggressivität des Imperiums des Nordens (USA) und von dessen westlichen Verbündeten ab", sagte er. Der linksnationalistische Politiker betonte: "Wir leben einfach in unserem Land und verlangen, dass sich niemand in unsere internen Angelegenheiten einmischt. Und wir bereiten uns darauf vor, unser Land zu verteidigen."

"Werden Venezuela nicht hergeben"

In den Fabriken, in den Universitäten und in verschiedenen anderen Bereichen sei "das Volk dabei, sich (zum Schutz der Regierung) zu bewaffnen", betonte Maduro. Es handle sich um "Milicianos", die militärisches Training absolviert hätten.

Venzuela-Krise: Machtkampf in Caracas Vor Tausenden jubelnden Anhängern hat der venezolanische Parlamentspräsident Juan Guaido am 23. Jänner... (c) APA/AFP/FEDERICO PARRA (FEDERICO PARRA) ... dem sozialistischen Staatschef Nicolas Maduro den Fehdehandschuh hingeworfen. (c) AP (Ariana Cubillos) Bei einer Kundgebung in der Hauptstadt Caracas erklärte sich der 35-jährige Abgeordnete... (c) AP (Boris Vergara) ... zum Übergangspräsidenten des südamerikanischen Landes. Auch Maduros Anhänger gingen auf die Straßen, um die Regierung zu unterstützen.



(c) APA/AFP/LUIS ROBAYO (LUIS ROBAYO) Im Machtkampf hat sich das Militär hinter Präsident Nicolas Maduro gestellt... (c) APA/AFP/LUIS ROBAYO (LUIS ROBAYO) ... "Die Soldaten des Vaterlandes akzeptieren keinen Präsidenten, der von dunklen Mächten eingesetzt wird, oder sich abseits des Rechts selbst einsetzt", so Verteidigungsminister Vladimir Padrino. (c) APA/AFP/LUIS ROBAYO (LUIS ROBAYO) Zehntausende Menschen gingen gegen die sozialistische Regierung auf die Straßen... (c) APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT (RONALDO SCHEMIDT) Die Demonstranten zeigten Transparente mit der Aufschrift "Wir sind frei" und skandierten "Sie wird stürzen, sie wird stürzen, diese Regierung wird stürzen". (c) APA/AFP/JUAN BARRETO (JUAN BARRETO) Die Polizei feuerte Tränengasgranaten und Gummigeschoße in die Menge. Vermummte Demonstranten schleuderten Steine auf die Sicherheitskräfte. Die Proteste forderten eine blutige Bilanz. (c) APA/AFP/FEDERICO PARRA (FEDERICO PARRA) Die Vereinten Nationen rechnen mit steigenden Flüchtlingszahlen aus Venezuela. Sie stellen sich darauf ein, dass bis Ende 2019 knapp 5,4 Millionen venezolanische Flüchtlinge und Migranten in Nachbarländern leben dürften... (c) APA/AFP/YURI CORTEZ (YURI CORTEZ) Ende dieses Jahres waren es nach diesen Angaben bereits etwa 3,3 Millionen venezolanische Flüchtlinge. (c) APA/AFP/YURI CORTEZ (YURI CORTEZ) Im August hätten zeitweise 18.000 Menschen am Tag das Land verlassen, heute seien es knapp 5.000 pro Tag. (c) APA/AFP/ORLANDO ESTRADA (ORLANDO ESTRADA) Venezuela steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Aus Devisenmangel kann das ölreichste Land der Welt kaum noch Lebensmittel, Medikamente oder Dinge des täglichen Bedarfs einführen... (c) APA/AFP/YURI CORTEZ (YURI CORTEZ) Die Venezolaner sprechen von Hunger, fehlender Gesundheitsversorgung, Unsicherheit, Bedrohung und Angst. (c) APA/AFP/YURI CORTEZ (YURI CORTEZ) Viele sehen keine Alternative, als ihr Land zu verlassen, um in Würde zu leben und eine Zukunft aufzubauen. (c) APA/AFP/JOAQUIN SARMIENTO (JOAQUIN SARMIENTO) Für die Unterstützung der Menschen und die Gastländer - allen voran Kolumbien, Ecuador und Peru - seien 738 Millionen Dollar (649,02 Mio. Euro) nötig. (c) APA/AFP/JOAQUIN SARMIENTO (JOAQUIN SARMIENTO) Die Nachbarländer brauchten Hilfe, um die Neuankömmlinge medizinisch zu versorgen, Schulplätze zur Verfügung zu stellen und die Venezolaner in den Arbeitsmarkt zu integrieren. (c) APA/AFP/YURI CORTEZ (YURI CORTEZ) Papst Franziskus hat der Bevölkerung in Venezuela während seiner Panama-Reise Unterstützung zugesagt. (c) AP (Arnulfo Franco) (c) AP (Fernando Llano) (c) AP (Ariana Cubillos) (c) AP (Ariana Cubillos) (c) AP (Fernando Llano) (c) AP (Fernando Llano) 1/23

Interviewer Jordi Évole, einer der angesehensten TV-Journalisten Spaniens, sagte dem Staatschef: "Das, was Sie sagen, macht mir Angst, Herr Maduro." "Wirklich? Mir nicht. Wir werden Venezuela nicht hergeben", antwortete der Machthaber. US-Präsident Donald Trump habe ja die militärische Option auf dem Tisch. "Was soll ein Land da machen? Sich ergeben?", fragte Maduro. Es gebe eine Kampagne, um Venezuela "als Monster, als Diktatur darzustellen".

Das am Sonntag ablaufende Ultimatum mehrerer EU-Staaten wies Maduro energisch zurück. "Wir akzeptieren von niemandem Ultimaten!" Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Großbritannien, die Niederlande und Belgien wollen Guaidó als legitimen Übergangsstaatschef anerkennen, falls Maduro keine freie Präsidentenwahl ausruft. "Das ist so, als ob ich der EU sagen würde: 'Ich gebe Euch sieben Tage Zeit, um die Republik von Katalonien anzuerkennen, oder ich ergreife Maßnahmen.'" Die internationale Politik könne nicht auf Ultimaten basieren.

Das Interview wurde nach Angaben von La Sexta am Freitag geführt. Es sollte am späten Sonntagabend ausgestrahlt werden. Auszüge wurden am Sonntag in verschiedenen Medien veröffentlicht.