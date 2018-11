Kleine Zeitung +

Nächstes Thema Flüchtlingspakt Diese acht Staaten verabschiedeten sich bisher vom Migrationspakt

Bis zum Ende des Jahres will die UNO nicht nur den Migrations- sondern auch den Flüchtlingspakt zwecks Lastenverteilung auf den Weg bringen. Hier sind es vorerst nur die USA, die ausscheren. 176 Staaten stimmten im Ausschuss der Vereinten Nationen in New York dafür.