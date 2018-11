Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa)

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat sich für die Verlängerung der im Ukraine-Konflikt verhängten EU-Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. "Es ist leider im Augenblick so, dass die Minsker Vereinbarungen nicht erfüllt werden, dass wir nur - wenn überhaupt - nur millimeterweise vorankommen, aber manchmal auch Rückschläge erleiden", sagte Merkel am Donnerstag in Kiew.

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko erklärte sie auch: "Nach dem Stand heute wird sich Deutschland für eine Verlängerung der Sanktionen auch im Dezember einsetzen." Auch Poroschenko forderte dies und warf der Regierung in Moskau vor, das Minsker Friedensabkommen "nach Geist und Buchstaben" zu verletzen. Er kritisierte zudem die am selben Tag von Russland bekannt gegebenen neuen Sanktionen, unter anderem gegen Poroschenkos Sohn. Die italienische Regierung hat sich bereits dagegen ausgesprochen, die EU-Sanktionen zu verlängern.