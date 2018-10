EU-Gipfel Die neue Pflicht zur Solidarität

Facebook

Alles wird gut? Nicht nur Jean-Claude Juncker wirkt skeptisch © AP

Mehr Spielraum, mehr Luft zum Atmen - darum geht es jetzt im Finale der Brexit-Verhandlungen. Die Staats- und Regierungschefs wurden am Rande des EU-Gipfels in Brüssel nicht müde, Optimismus zu verbreiten. Ratspräsident Donald Tusk hat „das Gefühl, dass wir einer endgültigen Lösung näher gekommen sind“, Angela Merkel zitierte „Wo ein Wille, da ein Weg“ und Bundeskanzler Sebastian Kurz sieht eine Lösung wenn „nicht in Tagen, dann in Monaten“. Er sprach damit eine mögliche Verlängerung der Übergangsphase an, die immer wieder aufgeworfen wurde. Sie würde „mehr Spielraum“ geben, wie Kommissionschef Jean-Claude Juncker sagte. Um einen Ausstiegsvertrag - wie auch immer der ausschauen mag - kommt man aber nicht herum. Zuversichtlich reiste auch Theresa May nach London zurück: Es werde einen „guten Deal“ geben.