Ohne Donald in Afrika Melania Trump auf Solo-Trip

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Melania Trump in New York am Rande der UN-Vollversammlung © APA/AFP/MANDEL NGAN

Bei ihrer ersten Auslandsreise in ihrer Funktion als First Lady der Vereinigten Staaten ohne Begleitung des Präsidenten besucht Melania Trump Ghana, Malawi, Kenia und Ägypten. "Der 1. Oktober wird den ersten Tag meines Solo-Besuches in vier schönen und sehr unterschiedlichen Ländern in Afrika markieren", sagte Melania Trump am Mittwoch am Rande der UN-Vollversammlung in New York.

Diese Länder eine, dass sie gemeinsam mit dem staatlichen US-Hilfswerk USAID und dessen Partnern große Fortschritte bei der Arbeit dabei erzielt hätten, "einige ihrer größten Herausforderungen zu bewältigen".

Melania Trump setzt sich international für bessere Lebensbedingungen für Kinder ein. Ihr Ehemann, Präsident Donald Trump, war in der Vergangenheit in die Kritik geraten, weil er mehrere Länder Afrikas als "Drecksloch"-Staaten bezeichnet haben soll.

Am Dienstag sagte der US-Präsident in New York: "Wir beide lieben Afrika. Afrika ist so schön, auf vielerlei Arten der schönste Platz der Welt."

Mehr zum Thema Nahost Trump verspricht Friedensplan in "2, 3 oder 4 Monaten"