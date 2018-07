Gedenkjahr Sobotka in Yad Vashem "betroffen, sprachlos"

Facebook

Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem © MENAHEM KAHANA / AFP / picturede

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat am Dienstagvormittag gemeinsam mit dem israelischen Parlamentspräsidenten Yuli Edelstein die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besucht. In seinem Gästebucheintrag zeigte sich Sobotka im Gedenken an die gequälten, erniedrigten und ermordeten Opfer "betroffen, sprachlos".

Der Opfer zu gedenken sei "nicht nur Pflicht, es gehört zu unserer österreichischen besonderen Verantwortung, allen von ihnen ihre Würde und Identität zurückzugeben", betonte Sobotka. Aus der Verantwortung für die Überlebenden müsse man für einen "würdevollen Lebensabend" sorgen. Israel gebühre "großer Dank" für seine "hingebungsvolle Arbeit im Sinne des 'Nie wieder'". Im Gedenken fand auch eine Kranzniederlegung statt.

Zuvor waren Sobotka und Edelstein im Archiv der Gedenkstätte. Der Österreichische Nationalfonds trägt mit 1,5 Millionen Euro zur namentlichen Erfassung der Opfer und der Archivarbeit bei. "Mit seiner Unterstützung leistet der Nationalfonds einen Beitrag, dass im Sinne des 'Nie wieder' die Verbrechen des Nationalsozialismus niemals vergessen werden", sagte Nationalfonds-Generalsekretärin Hannah Lessing.

In der Früh hatte Sobotka privat das politisch heikle Tempelberg-Gelände besucht.