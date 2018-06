Facebook

FILES-GERMANY-EUROPE-MIGRANTS-POLITICS © (c) APA/AFP/CHRISTOF STACHE (CHRISTOF STACHE)

Wie viele Flüchtlinge kommen zurzeit nach Deutschland?

In den ersten vier Monaten dieses Jahres haben in Deutschland laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) insgesamt 64.000 Menschen Asylanträge gestellt. Davon waren 56.127 Erstanträge und 7.845 Folgeanträge, die Asylbewerber zum Beispiel stellen können, wenn sie bereits einen negativen Bescheid erhalten haben. Diese Menschen befinden sich in der Regel bereits länger im Land. Die meisten Erstanträge stellten Menschen aus Syrien (14.296), Irak (5.829) und Nigeria (3.772).