Kanzler Kurz und der deutsche Innenminister Seehofer wollen in Sachen Flüchtlinge und Migration eng mit Italien zusammenarbeiten. Ziele der "Achse der Willigen" sind der Schutz der Außengrenze und Asyl-Sammelzentren außerhalb der EU.

Kurz, Seehofer © APA/ROBERT JAEGER

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) haben nach einem Zusammentreffen am Mittwoch in Berlin gemeinsame politische Pläne zur Bewältigung der Flüchtlings- und Migrationskrise vorgestellt. Die Innenminister der drei Staaten Österreich, Deutschland und Italien wollen sich demnach künftig in der Asylfrage noch stärker abstimmen. Dies sei eine "Achse der Willigen", sagte Kurz.

Die Kooperation ist nicht ohne Brisanz: Die Innenminister aller drei Länder sind mit Politikern besetzt, die sich für einen harten Kurs in der Flüchtlingspolitik einsetzen. In Italien übernimmt seit Kurzem Matteo Salvini, Chef der rechtspopulistischen Lega-Partei, diesen Posten. In Österreich ist FPÖ-Minister Herbert Kickl sein Pendant.

Seehofer sicherte Kurz Unterstützung bei seinen Plänen zu, die EU-Außengrenzen besser zu schützen. Sollte dies gelingen, könnte der Schutz an der Binnengrenze überflüssig werden. Über den unionsinternen Streit über eine Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze wollte Seehofer nichts sagen. Er wolle aber eine Einigung noch in dieser Woche erreichen.

Kurz erneuerte seine Absicht, die europäische Asylpolitik und den Schutz der EU-Außengrenzen zu Schwerpunkten der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018 zu machen. Dazu zählt auch der Aufbau von Flüchtlingslagern außerhalb Europas. "Ja, es gibt Bestrebungen, dass wir Schutzzentren außerhalb Europas schaffen, wo wir Flüchtlinge unterbringen können, wo wir Schutz bieten können, aber gleichzeitig nicht das bessere Leben in Mitteleuropa", sagte Kurz vor Beginn des Treffens gegenüber dem ORF.

Österreich arbeite "mit einer kleinen Gruppe von Staaten" an dem Projekt, sagte Kurz. Die Pläne seien bisher allerdings "sehr vertraulich", um die "Durchsetzbarkeit" des Projekts zu erhöhen. Auf die Frage, ob ein solches Aufnahmezentrum in Albanien eingerichtet werden könnte, sagte Kurz: "Wir werden sehen."

Den parallel am Mittwoch in Deutschland angesetzten Integrationsgipfel, zu dem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eingeladen hatte, habe er schon seit Langem abgesagt, meinte Seehofer. Er lässt sich bei der Veranstaltung von einem Parlamentarischen Staatssekretär vertreten. Er hatte sich über einen Artikel der Journalistin Ferda Ataman geärgert, die an der Pressekonferenz zum Abschluss des Treffens teilnehmen soll. Er habe sich immer für Integration eingesetzt, sagte Seehofer. Aber dieses Mal sei ihm das nicht zumutbar gewesen.