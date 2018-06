Laut Medien Namensstreit: Republik Nord-Mazedonien neuer Staatsname

Facebook

Der mazedonische Premier Zoran Zaev und sein griechischer Kollege Alexis Tsipras bei einem Treffen im Mai © APA/AFP/LUDOVIC MARIN

Der neue Namen der "Früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien" soll laut aktuellen mazedonischen Medienberichten "Republik Nord-Mazedonien" lauten. Demnach soll es darüber im zweiten Halbjahr 2018 eine Volksabstimmung geben. Werde der neue Name angenommen, solle auch die Verfassung geändert werden.

Wie Medien weiter berichteten, soll die mazedonische Staatsbürgerschaft bleiben bzw. unter Staatsbürgerschaft künftig "Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonian" stehen. Die Landessprache Mazedonisch (macedonian langugage) wird demnach mit einer Fußnote versehen werden, in der angegeben wird, dass es sich um eine slawische Sprache handelt.

Die Vereinbarung soll zunächst vom mazedonischen Parlament bestätigt werden. Die griechische Regierung werde sich daraufhin an die EU wenden, um für die Aufnahme der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Republik Nord-Mazedonien zu werben, berichteten Medien in Skopje. Die Zustimmung zur NATO-Aufnahme des Nachbarstaates würde das griechische Parlament erst nach der entsprechenden Änderung der mazedonischen Verfassung erteilen.

Am Vormittag wurde berichtet, dass noch heute eine Lösung für den seit 1991 andauernden Namensstreit kommen könnte.