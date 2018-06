Facebook

"Angespannt konzentriert": Wladimir Putin und Armin Wolf © APA/ORF/DANIEL HACK

Es war eine außerordentliche Gelegenheit für den ORF. Im Vorfeld des Wien-Besuchs des russischen Präsidenten am Dienstag durfte ZiB2-"Anchor" Armin Wolf Wladimir Putin im Kreml ganze 52 Minuten lang interviewen. Der russische Präsident sei ein "ungewöhnlich schwieriger Gesprächspartner", twitterte Wolf im Anschluss an das Gespräch.

Wolf konfrontierte Putin mit praktisch allen für Russland heiklen Themen, erfuhr dabei aber kaum Neues. Der russische Präsident antwortete ausweichend, dementierte alle Vorwürfe und verbat sich vehement, unterbrochen zu werden. Insgesamt zwölf Mal forderte Putin Wolf auf, ihn ausreden zu lassen, einmal sogar auf Deutsch: "Seien Sie bitte so nett, lassen Sie mich etwas sagen." Dass er darunter eine Art Majestätsbeleidigung versteht, zeigte sich, als das Gespräch um die Krim kreiste. "Sie haben mich übrigens schon wieder unterbrochen", sagte Putin. "Hätten Sie mich ausreden lassen, würden Sie verstehen, worum es geht. Ich werde also trotzdem zu Ende sprechen."

Interview mit Armin Wolf: Interview mit Armin Wolf Der Besuch in Österreich - eine "Belohnung"? "Ich denke, ein so geachtetetes europäisches Land wie Österreich braucht keine Belohnung. Wir haben mit Österreich seit langem sehr gute Beziehungen. Österreich ist ein zuverlässiger Partner in Europa. Gerade auch in den letzten Jahren." AP Warum die besondere Freundschaft mit der FPÖ? "Wir entscheiden pragmatisch, mit wem wir zusammenarbeiten, nämlich mit denen, die auf uns zukommen." APA/AFP/Sputnik/ALEXEI DRUZHININ Warum gerade Flirts mit EU-kritischen Parteien? "Wir wollen die EU nicht spalten. Wir sind daran interessiert, dass die EU geeint ist und floriert, weil sie unser wichtigster Handels- und Wirtschaftspartner ist." APA/AFP/LUDOVIC MARIN Warum die Einmischung in Wahlen in Europa und den USA? Jewgeni Prigoschi, den Sie ansprechen, verdient sein Geld mit Restaurants in St. Petersburg. Denken Sie, dass ein Restaurantbetreiber, auch wenn er eine Online-Firma hat, Wahlen in den USA oder in einem europäischen Staat beeinflussen kann? Wie tief wären Politik und Medien dann in Europa gesunken! Ist das nicht lächerlich? APA/AFP/POOL/PAVEL GOLOVKIN Hält er einen atomaren Krieg für möglich? "Ich möchte nicht einmal daran denken. Diese Vorstellung jagt uns Angst ein. Wir haben kein Interesse daran, Nordkorea ist Nachbarland von uns, das Militärgelände, das Nordkorea gerade zerstört, ist nur 190 km von der russischen Grenze entfernt. Ich setze große Hoffnungen in das Treffen von Donald Trump und Kim Jong-Un. Man ist schon zu weit gegangen." APA/AFP/Sputnik/ALEXEI DRUZHININ Was müsste passieren, damit Russland die Krim an die Ukraine zurückgibt? "Die Bedingungen dafür gibt es nicht." APA/AFP/POOL/PAVEL GOLOVKIN Warum spricht er nicht mit Oppositionellen? "Russland braucht Menschen mit einem positiven Programm, nicht jemanden, der nur Probleme anspricht und keine Lösung anzubieten hat. Das Internet in Russland ist frei, die Medien sind frei. Wenn jemand ein Gewicht erreicht, wird er zu jemandem, mit dem auch die Regierung sprechen muss. Aber wenn es nur wenige Prozentpunkte sind, was soll das dann? Was sollen wir mit solchen Clowns?" AP Ein Präsident auf Lebenszeit? "Meine aktuelle Amtszeit als Präsident hat gerade erst angefangen, lassen Sie uns nichts überstürzen. Ob ich eine Änderung der Verfassung anstrebe, um Präsident auf Lebenszeit werden zu können, wenn das Volk sich das wünscht? Ich kommentiere nie Spekulationen, das wäre eines russischen Präsidenten nicht würdig." APA/AFP/TASS Host Photo Agency/V Der nackte Oberkörper - ein Symbol? Letzte Frage von Armin Wolf: "Sie zeigen sich auf vielen offiziellen Bildern halbnackt, mit freiem Oberkörper. Welche Botschaft soll damit ausgesendet werden?" Antwort von Wladimir Putin: "Sie haben gesagt, mit halbnacktem Körper, zum Glück nicht ganz nackt! Wenn ich Urlaub mache, halte ich es nicht für nötig, mich hinter den Büschen zu verstecken. Darin sehe ich überhaupt nichts Schlechtes!" APA/ORF/DANIEL HACK 1/9

Manchmal drehte Putin auch den Spieß um und versuchte Wolf in die Defensive zu drängen. Als es etwa um Ereignisse in der Ukraine im Jahr 2014 ging. Putin fragte Wolf, ob es sich dabei nicht um "einen verfassungswidrige(n), bewaffnete(n) Staatsstreich und Machtergreifung" gehandelt habe. Wolf antwortete, dass er kein ukrainischer Verfassungsexperte sei. Putin erwiderte: "Ah, Sie wollen ausweichen."

Was hätten Sie denn gerne?

Manche von Putins Antworten waren nicht frei von Spott. So bezeichnete er den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny - ohne ihn namentlich zu nennen - als "Clown". Auf die Frage Wolfs, ob er nach seiner Amtszeit als Präsident noch einmal Premierminister werden wolle, oder sich aus der Politik zurückziehe, antwortete Putin mit einer Gegenfrage: "Was hätten Sie denn gerne?"

Wolf beendete das Interview mit einer ungewöhnlichen Frage: Er wollte wissen, warum sich Putin auf vielen Bildern mit freiem Oberkörper zeige. Welche Botschaft solle damit ausgesendet werden? Putins Antwort: "Sie haben gesagt, mit halbnacktem Körper, zum Glück nicht ganz nackt! Wenn ich Urlaub mache, halte ich es nicht für nötig, mich hinter den Büschen zu verstecken. Darin sehe ich überhaupt nichts Schlechtes!"

"Angespannt konzentriert"

"Ich war angespannt konzentriert", schrieb Wolf nach dem Interview im Kurznachrichtendienst Twitter. Ob das Interview gelungen sei, müssten die Seher entscheiden. Er selbst sei "in 33 Jahren erst mit einem Interview zufrieden" gewesen und glaube nicht, dass das Putin-Interview das zweite sein werde.

Das Interview wurde Montag Abend leicht gekürzt ausgestrahlt, die ungekürzte Version ist in der ORF-TVthek abrufbar.