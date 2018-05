Stunde der Populisten Nervosität vor Regierungsbildung in Rom

Facebook

Matteo Salvini von der Lega © EXPA/ laPresse

Der Koalitionsentwurf der rechten Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung zur Regierungsbildung in Italien hat "viel Nervosität" verursacht. Dies betonte Österreichs Nationalbank-Gouverneur und EZB-Rat Ewald Nowotny bei einer Konferenz in Prag nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Nowotny äußerte die Hoffnung, dass die Maßnahmen, die die neue Regierung umsetzen werde "viel weiser" als die bisherigen Vorschläge der beiden Parteien sein werden.

Ewald Nowotny Foto © APA/HANS KLAUS TECHT

Der Koalitionsvertrag der beiden Parteien löste in Brüssel Sorgen aus. Befürchtet wird, dass wegen der darin enthaltenen Maßnahmen Defizit und Schulden in Italien weiter wachsen könnten.

Die Mailänder Börse hat am Montag mit Kursrückgängen auf die bevorstehende Bildung einer Regierung aus der rechten Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien reagiert. Die "Borsa Italiana" startete die Verhandlungen am Montag mit einem Rückgang von 1,57 Prozent.