Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Roman Abramowitsch ©

Roman Abramowitsch besitzt laut Medienberichten kein Visum mehr zur Einreise nach Großbritannien. Das melden unter anderem die russische Nachrichtenagentur Tass und die britische Financial Times. Die Einreisegenehmigung des dem Kreml nahe stehendenden Oligarchen war im vergangenen Monat abgelaufen und bisher nicht erneuert worden.

So konnte Abramowitsch nicht das Cup-Finale des britischen Fußballverbandes am Samstag besuchen, in dem sein Verein FC Chelsea gegen Manchester United gewonnen hatte.

Zwar wurde ein Antrag auf Verlängerung eingereicht, der 51-jährige Milliardär wartet aber darauf, dass dieser bearbeitet wird.

Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte der Financial Times, dass der Antrag nicht abgelehnt worden sei, die britischen Behörden jedoch länger für die Bearbeitung benötigen würden als normalerweise - ohne jedoch eine Erklärung für die Verzögerung abzugeben. "Wir kommentieren grundsätzlich keine Einzelfälle", sagte der britische Minister for Security Ben Wallace.

Zwischen Russland und Großbritannien herrscht seit dem Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal im englischen Salisbury Anfang März politische Spannung.