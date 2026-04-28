Bis zuletzt war man sich in London uneins darüber, ob König Charles und Königin Camilla wirklich in Washington anrücken sollten. Bevor sie gestern zu ihrem viertägigen Staatsbesuch in die USA flogen, hatte man sich im Buckingham-Palast und in Downing Street noch besorgt gefragt, ob die Sicherheit des Monarchen und seiner Frau auch garantiert sei bei diesem Trip.

Sicherheitsbedenken regen sich

Der Anschlag auf den US-Präsidenten vom Samstagabend hatte britische Sicherheitsbeamte fürchten lassen, dass als Gast Donald Trumps auch der König in Gefahr kommen könnte. Zwar sei es höchst unwahrscheinlich, dass ein Schütze in den USA es auf die Royals absehen würde – „geeignete Sicherheitsmaßnahmen“ seien aber jedenfalls getroffen worden, um dem offenkundigen „Risiko“ gerecht zu werden, versicherte am Sonntag Minister Darren Jones, der Leiter des Büros des Premierministers. Prompt erklärte Trump: „Der König kommt auf jeden Fall.“ Charles sei „tapfer“.

Und so blieb Charles und Camilla kaum etwas anderes übrig, als sich am Montag in Washington einzustellen, wo sie nach dem Empfang durch die Trumps ein erster Plausch im Weißen Haus erwartete. Weiter stehen militärische Zeremonien und eine Garten-Party auf dem Programm. Des Königs Ansprache vor beiden Häusern des US-Kongresses und das von Trump zu seinen Ehren ausgerichtete Staatsbankett werden, als Höhepunkte des Aufenthalts, heute stattfinden. Danach gibt es Termine in New York und Virginia. Anlass des Besuchs sind 250 Jahre amerikanischer Unabhängigkeit, die in den USA gefeiert werden.

Nichts mehr übrig von Sonderstellung

Die „besondere Beziehung“ verschlechterte sich massiv: Des Präsidenten Tiraden gegen Premier Keir Starmer, seine Anklage, dieser sei ihm bei der Bombardierung Irans nicht zu Hilfe gekommen, und seine abfälligen Bemerkungen über die britischen Streitkräfte haben auf der Insel Kopfschütteln ausgelöst. „Trump ist völlig außer Kontrolle“, sagte Sir Ed Davey, Vorsitzender der Liberaldemokraten: „Wir sollten ihn nicht dafür belohnen, dass er einen illegalen Krieg begonnen hat, unsere Lebenshaltungskosten in die Höhe treibt und unser gutes Land beleidigt.“

Umso wichtiger ist der Staatsbesuch für Keir Starmers Regierung und für britische Diplomaten geworden: Mit Hilfe des Königs werde man die Beziehung „zu erneuern und neu zu beleben“ suchen, befindet Sir Christian Turner, der britische Botschafter in Washington.