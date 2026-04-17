Stabile Verhältnisse sehen anders aus: Zum achten Mal in fünf Jahren wird in Bulgarien am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Zuletzt brachten prowestliche Demonstrationen gegen Korruption und für Rechtsstaatlichkeit die Regierung im Dezember 2025 zu Fall. Ausgerechnet dem prorussischen Ex-Präsidenten Rumen Radew werden aber nun die besten Chancen auf den Wahlsieg vorausgesagt.

Der zweimalige Präsident hatte nur wenige Monate vor dem Auslaufen seiner zweiten fünfjährigen Amtszeit den Titel niedergelegt und tritt nun mit der eilig geschmiedeten Allianz „Progressives Bulgarien“ an – bestehend aus drei Kleinparteien. Und der Amtsbonus scheint zu wirken, denn alle Meinungsumfragen sehen Radew als eindeutigen Wahlsieger – und zwar recht deutlich vor der konservativen GERB-Partei („Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens“) von Ex-Regierungschef Boiko Borissow.

In den sozialen Medien steht der Sieger ohnehin schon fest. Denn laut der Organisation Balkan Free Media Initiative mehren sich Hinweise auf Manipulationen von Algorithmen im Wahlkampf zugunsten Radews. Pro-Radew-Inhalte dominieren Facebook und TikTok und übertreffen alle anderen politischen Akteure deutlich, so der sogenannte TikTokcracy Tracker. Ob diese Aktivitäten echte Unterstützung widerspiegeln oder inszeniert sind, bleibt der Organisation zufolge zu klären.

Der 62-jährige Radew hat es jedenfalls geschafft, binnen kurzer Zeit die Stimmung der Regierungsproteste aufzugreifen, so Experten. Sein Wahlkampf dreht sich in erster Linie um das Versprechen, den Korruptionssumpf in Bulgarien trockenzulegen und die Oligarchie abzuschaffen. Außenpolitisch versucht sich Radew als eine Art „bulgarischer Orbán“ zu positionieren und gegen Eliten aufzutreten, obwohl er als Präsident selbst Teil des Establishments war. Nach der verlorenen Wahl des langjährigen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán am vergangenen Wochenende könnte das jedoch auch negative Auswirkungen auf die Wahl am Sonntag haben, meinen Experten. Radew gilt als russlandfreundlich. Im Ukraine-Krieg sprach er sich gegen Waffenlieferungen an Kiew aus. Zudem bezeichnete er Russland-Sanktionen als schädlich für die europäische Wirtschaft, bedient sich euroskeptischer Rhetorik und setzt auf Konfrontation mit Brüssel. Wird der ehemalige Kampfpilot und Generalmajor bei einem Sieg der nächste Problemfall für die EU?

Viele Experten erwarten auch dieses Mal keine stabile Regierung. Die Koalitionsmöglichkeiten für Radew dürften begrenzt sein. Es könnten also bald schon die nächsten Wahlen ins Haus stehen. Die Zeiten bleiben also wohl auch nach der Wahl unsicher in Bulgarien.