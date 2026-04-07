Das iranische Regime benutzt den amerikanisch-israelischen Angriffskrieg als Vorwand, mehr Regierungsgegner zu verhaften und hinzurichten. Jeder Kollaborateur riskiere die Todesstrafe, droht die iranische Justiz. Kritik an der Regierung oder die Veröffentlichung von Fotos oder Videos, die den Gegnern des Landes bei der Auswahl von Angriffszielen helfen können, demnach Haft, Anklage und Galgen nach sich ziehen. Tausende Häftlinge sind nach Einschätzung von Menschenrechtlern in Lebensgefahr.

Seit Kriegsausbruch sind laut der iranischen Exil-Organisation Hrana bereits 14 Menschen hingerichtet worden. Weitere Exekutionen stehen laut Hrana bald bevor. Einige Häftlinge seien in Einzelzellen verlegt, was häufig der letzte Schritt vor einer Hinrichtung ist. Mindestens 1500 Iraner wurden laut Menschenrechtlern seit Ende Februar festgenommen.

Als der Krieg ausbrach, hatte sich die iranische Opposition noch nicht von den Massakern nach den Protesten zu Jahresbeginn erholt. Polizisten, Soldaten und Milizionäre hatten im Jänner mindestens 7000 Menschen erschossen. Mit der neuen Repressionswelle will das Regime verhindern, dass Gegner der Islamischen Republik davon profitieren, dass amerikanisch-israelische Luftangriffe iranische Regierungseinrichtungen und Befehlszentralen zerstören. US-Präsident Donald Trump und der israelische Premier Benjamin Netanjahu hatten die Iraner in den ersten Kriegstagen dazu aufgerufen, das islamistische Regime zu stürzen.

Schon vor dem Krieg Rekorde bei Hinrichtungen

Schon vor den Protesten im Jänner gehörte der Iran zu den Ländern mit den meisten Hinrichtungen weltweit. Die in Norwegen ansässige Organisation Iran Human Rights zählte im Jahr 2025 mindestens 2063 Hinrichtungen, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. In diesem Jahr könnte die Bilanz allerdings noch deutlich schlimmer ausfallen. Nach den Protesten hatte Teheran nach Angaben von Trump zunächst auf Hinrichtungen von Demonstranten verzichtet. Das Leben von mehr als 800 Häftlingen sei damals geschont worden, erklärte der US-Präsident. Laut Hrana hat das Regime diese Zurückhaltung inzwischen allerdings aufgegeben: „Mit Kriegsausbruch hat sich das Tempo der Hinrichtungen – besonders in Fällen, in denen es um Politik oder die nationale Sicherheit geht – wieder erheblich erhöht.“

Auch eine inzwischen mehr als einmonatige Internet-Sperre und die Festnahme von Oppositionellen gehören zu der neuen Repressionswelle des Regimes. Vor wenigen Tagen kam die prominente Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotudeh in Haft. Die Behörden drohen zudem, auf Demonstranten zu schießen, wenn es neue Proteste geben sollte. Jeder, der zur Unterstützung der Feinde auf die Straße gehe, werde selbst als Feind behandelt, erklärte die Polizeiführung: Die Beamten hätten „den Finger am Abzug“.

Das Regime rechtfertigt die Unterdrückung der Opposition als notwendig für die Landesverteidigung gegen USA und Israel. Der Iran sei im Kriegszustand und werde entschlossen gegen alle vorgehen, die gegen die Interessen des Landes handeln, kündigte Justizchef Gholam-Hossein Mohseni Ejei kurz nach Beginn der Angriffe an. Der verstärkte Druck auf die Opposition widerlegt laut Exil-Aktivisten auch Trumps Behauptung, wonach die derzeitige iranische Führung kompromissbereiter sei als die frühere. In der vergangenen Woche habe Teheran den erst 19-jährigen Amirhossein Hatami wegen seiner Teilnahme an Protesten hinrichten lassen, schrieb die in den USA lebende Oppositionelle Masih Alinejad auf der Plattform X. An Trump gerichtet fügte sie hinzu: „Es gibt keine ‚weniger radikalen‘ Spitzenpolitiker im Iran.“