Nordkoreas stalinistischer Machthaber Kim Jong-un hat laut staatlichen Medien einen neuen Panzer vorgestellt und sich bei der Präsentation auch selbst hinter das Steuer gesetzt. In schwarzer Lederjacke salutierte Kim vor Truppen in Tarnkleidung und beobachtete von einem Kommandoposten aus Übungen mit scharfer Munition, wie Bilder der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zeigten.

Danach „bestieg Kim den Kampfpanzer neuen Typs, ergriff den Steuerhebel und fuhr den Panzer selbst“, berichtete das Medium. Kim äußerte sich „sehr zufrieden“ über die „hervorragende Schlagkraft“ von Tianma 2, meldete KCNA.

Modernes Kampfgerät

Tianma 2 ist der Nachfolger des Chonma 2 und hat mehrere neue Funktionen, die ihn zu einem modernen Kampfgerät machen. So verfügt er über eine automatische Nachladung und kommt mit drei statt vier Mann Besatzung aus. Neu ist auch, dass der Panzer schneller feuern kann als ältere Modelle. Auch die Schutzvorrichtungen sind stark verbessert. So soll ein Radar ständig die Umgebung überwachen und ankommende Geschosse erkennen, ihre Bahn berechnen und Abwehrmaßnahmen auslösen können. Bisher haben weltweit nur wenige Panzer solche ausgefeilten aktiven Abwehrsysteme, heißt es in einem Bericht der Militärwebseite „Militarywatch Magazine“.

Seit dem Krieg in der Ukraine beliefert Nordkorea Russland mit Waffen. Neben Artilleriemunition hat Nordkorea auch Tausende seiner Soldaten in den Ukraine-Krieg geschickt. Es bleibt abzuwarten, ob auch moderne Waffensysteme wie der Tianma 2 bald an der Front in der Ukraine in Einsatz kommen werden.