Zypern will NATO-Mitglied werden

Das EU-Mitglied Zypern will Präsident Nikos Christodoulidis zufolge Mitglied der NATO werden. Es war das erste Mal, dass Zypern dies so offen ankündigte. Der Präsident fügte im zypriotischen Rundfunk hinzu, ihm sei bewusst, dass das NATO-Mitglied Türkei sich dagegen sperre, Nikosia werde aber trotzdem im richtigen Moment den Antrag für eine Aufnahme in das westliche Verteidigungsbündnis stellen.