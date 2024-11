Donald Trump ist zurück im Weißen Haus. Der republikanische Wahlsieger wurde von seinem Nachfolger und nun auch Vorgänger im Amt, Joe Biden, im Oval Office empfangen. Schon zuvor hatte sich Trump in Washington mit Republikanern getroffen.

Biden gratuliert Trump

Biden (81) hatte Trump (78) kurz nach der Wahl angerufen, ihm zum Sieg gratuliert und ihn ins Weiße Haus eingeladen. Das gehört zum üblichen Umgang rund um einen Machtwechsel in den USA. Trump allerdings war 2020 von solchen Konventionen abgerückt. Der Republikaner, der seine Wahlniederlage bis heute nicht einräumt, hatte Biden nicht nur nicht ins Weiße Haus eingeladen, sondern war auch dessen Amtseinführung ferngeblieben.

Das Treffen am Mittwoch ist eine der seltenen direkten Begegnungen von Biden und Trump. Zuletzt hatten sich die beiden Ende Juni bei einer Fernsehdebatte im Wahlkampf auf der Bühne gegenübergestanden, kurz darauf zog sich Biden aus dem Präsidentschaftsrennen zurück. Am 11. September nahmen die beiden an einer Gedenkveranstaltung in New York teil, dort gab es allerdings keinen größeren Austausch.

Dritte Amtszeit für Trump?

Trump bedankte sich bei Biden für den Termin und sprach ebenso wie der scheidende US-Präsident von einem möglichst reibungslosen Übergang. „Politik ist hart und in vielen Fällen ist es keine schöne Welt, aber heute ist es eine schöne Welt“, fügt der Republikaner hinzu.

Im Vorfeld hatte Trump bereits für einige Überraschungen gesorgt. Der Republikaner hatte nämlich vor einigen Abgeordneten seiner Partei mit dem Gedanken einer dritten Amtszeit gespielt. Ich gehe davon aus, dass ich nicht noch einmal antrete - es sei denn, ihr sagt: ‚Der ist gut, wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen‘“, sagte Trump in einem Hotel in Washington. Die Zuhörer quittieren die Äußerung mit Gelächter.