Man hätte lange genug Zeit gehabt, sich an den Namen zu gewöhnen. Der 78-jährige Donald Trump mag zwar vor acht Jahren ein politischer Quereinsteiger gewesen sein, mittlerweile ist er jedoch zum bekanntesten „Donald“ der Welt aufgestiegen.

ARD-Moderator Ingo Zamperoni hatte jedoch bei seiner Moderation aus Washington D.C. in der Nacht doch einen Namensvetter von Trump im Kopf und auf der Lippe. So sagte der Moderator: „Wir haben‘s gerade gehört: Donald Duck ...Trump würde eine Wahlniederlage vermutlich nicht akzeptieren, aber was passiert dann, was wird dann befürchtet?“

Zamperoni kann sich aber trösten: Er ist nicht der einzige, der Trump mit der Cartoon-Ente verglich. 2023 wurde Trump von seinem Herausforderer Chris Christie mit der berühmten arbeitsscheuen Ente verglichen. Christie kam zu dem Vergleich, weil Trump sich von der innerparteilichen Debatte der Republikaner im Vorfeld der Vorwahlen drückte.