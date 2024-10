Amtsinhaberin Maia Sandu liegt Teilergebnissen zufolge in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Moldau in Führung. Nach Auszählung von mehr als 40 Prozent der Stimmzettel kam die 52-Jährige auf 35 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission Sonntagabend mitteilte. Bei dem gleichzeitig abgehaltenen Referendum über eine Verfassungsänderung zugunsten eines EU-Beitritts der ehemaligen Sowjetrepublik stimmte die Mehrheit der Moldauer nach derzeitigem Stand mit Nein.